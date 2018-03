Reutlingen: Hochwertige Armbanduhren gestohlen.

Reutlingen / swp

Zahlreiche hochwertige Armbanduhren haben Unbekannte am frühen Mittwochmorgen aus einem Schmuckgeschäft erbeutet.

Zahlreiche hochwertige Armbanduhren der Marken Alpine, Maurice Lacroix, Junkers und Zeppelin im Wert von mehreren 10.000 Euro haben Unbekannte am frühen Mittwochmorgen aus den Auslagen eines Schmuckgeschäfts in der Wilhelmstraße erbeutet. Gegen 3.40 Uhr schlugen zwei maskierte Männer ein Loch in die Schaufensterscheibe, griffen durch die Öffnung und rafften aus der Auslage alle Uhren zusammen, die sie erreichen konnten.

Einer der beiden war mit einer dunklen Jacke und dunkler Hose bekleidet. Vom zweiten ist bekannt, dass er eine helle Jacke getragen haben soll. Anschließend suchten sie mit ihrer Beute das Weite. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen und Hinweise auf die Diebe, die sich zwischen 0.30 Uhr und 3.40 Uhr mehrfach im Bereich des Marktplatzes aufgehalten haben und dabei einen Werkzeugkoffer oder ähnliches mitgeführt haben sollen. Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333.