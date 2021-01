In den letzten Tagen erreichten die Hochschule Reutlingen ambivalente Meinungen zum Thema Präsenzprüfungen – von der eindringlichen Bitte, diese durchzuführen, bis hin zur Aufforderung, die Präsenzprüfungen wegen eines erhöhten Infektionsrisikos zu verschieben. Die Hochschule beobachtet seit Beginn der Pandemie die aktuelle Lage sehr genau und wägt einzuleitende Maßnahmen und ihre Folgen immer gründlich ab. In Bezug auf Prüfungen handelt sie auf Grundlage des aktuellen Regelwerkes, das besagt, dass diese in Präsenz weiterhin durchgeführt werden können. Nach eingehender Diskussion des Präsidiums mit den Dekanen und Vertreterinnen und Vertretern der Studierendenschaft sind alle zu einer gemeinsamen Entscheidung gekommen, die beiden Argumentationslinien Rechnung trägt. Für die Hochschule ist dies ein enormer Kraftakt, denn sofern möglich, werden Prüfungen in rechtlich zulässigen alternativen Formaten wie beispielsweise mündliche Online-Prüfungen, Referate, Haus-/Projektarbeiten oder „Take Home Exams“ nicht in Präsenz durchgeführt. Für diese Prüfungsformen wird es keinen Zweittermin geben. Für alle verbleibenden Präsenzprüfungen wird in den ersten Wochen des Sommersemesters 2021 erneut ein Termin im Frühjahr angeboten. Der genaue Prüfungstermin wird noch bekannt gegeben. Für die Präsenzprüfungen gilt, dass Studierende die Klausuren entweder in der jetzt anstehenden Prüfungsphase oder in der noch bekanntzugebenden zweiten Prüfungsphase schreiben können. Somit haben die Studierenden die Möglichkeit, sich den Termin auszusuchen, wann sie die Prüfungen einmalig ablegen wollen.

Darüber hinaus gilt als Ausnahme, dass Studierende ihre Prüfungen auch ganz in das Sommersemester verschieben können, ohne dass dies Auswirkungen auf die Studienregelzeit hätte. Die Präsenzprüfungen werden unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzepts durchgeführt. Mit diesem sehr umfassenden Angebot stellt die Hochschule sicher, dass alle Studierenden ihre Prüfungen im Wintersemester 2020/2021 ablegen können, die Anzahl der Prüflinge auf zwei Prüfungszeiträume verteilt wird und die Prüfungsräume nicht voll ausgelastet werden. Auch die Prüfungsaufsichten müssen weniger Studierende betreuen und somit minimiert sich das Infektionsrisiko für alle Beteiligten.