Unter dem Motto „Lehre – Leistung – Lob” verlieh Wissenschaftsministerin Theresia Bauer dieser Tage in Stuttgart den Landeslehrpreis 2019.

Zwei Lehrende von der Hochschule Reutlingen freuen sich über den Preis

„Heute geht es um die vielen Lehrenden, die unsere Studierenden täglich mit in neue Wissenswelten nehmen. Sie begeistern mit ihren innovativen und kreativen Ansätzen in der Lehre und bilden die nächste Generation akademisch aus – ob für die Wissenschaft oder für das Berufsleben“, sagte die Wissenschafts-ministerin. Gleich zwei Lehrende von der Hochschule Reutlingen freuen sich über den Preis für das Projekt „startLearnING“, das von der Vector Stiftung gefördert wird. Monika Hennig und Prof. Dr.-Ing. Eckhard Hennig, Hochschule Reutlingen, wurden für ihr gemeinsames Lehrprojekt mit der Pädagogischen Hochschule Weingarten ausgezeichnet.

Arbeitsmethoden der Technik

Das Kooperationsprojekt der Hochschule Reutlingen und der Pädagogischen Hochschule Weingarten hat zum Ziel, Arbeitsmethoden der Technik in die Schulen zu bringen und setzt bei der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften an. Die Lehrkräfte erhalten Materialien mit Konstruktionsaufgaben für die Klassen 3 bis 6 in Baden-Württemberg. Zusätzlich werden die Lehrkräfte beim ersten Einsatz der Materialien von Lehramtsstudierenden und Mechatronikstudierenden für den Einsatz im Unterricht unterstützt.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg

Die Nachfrage der Fortbildungen und Unterrichtsangebote von „StartLearnING“ ist groß, heißt es in einer Mitteilung der Hochschule. Das Konzept hat das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg überzeugt und man erhielt deshalb den Landeslehrpreis. Er wird alle zwei Jahre für herausragende Lehre vergeben. Die Preissumme beträgt 50 000 Euro. „Technik begegnet uns überall im Alltag“, so Professor Dr.-Ing. Eckhard Hennig. „Und herauszufinden, was man mit Technik alles bewerkstelligen kann, ist absolut faszinierend.“

Biologie, Naturphänomene und Technik

Gerade Kinder lassen sich in ihrer Neugier und ihrem „Entdeckertum“ leicht von dieser Faszination anstecken. „Das Problem ist, dass das Fach Technik aber in der Schule oft sehr stiefmütterlich behandelt und so viel Potenzial verschenkt wird“, erläutert Hennig. Obwohl Technik Teil des noch jungen Faches Biologie, Naturphänomene und Technik (BNT) ist, sei die Technik oft nicht sehr gut ausgeprägt, da es nur wenige gute Aus- und Fortbildungen zum Thema für Lehrer gäbe. Oft machen beispielsweise Biologielehrer den BNT-Unterricht, die sich im Bereich Technik nicht firm fühlen und daher auf andere Schwerpunkte setzen. Genau da setzt das Projekt an: Kinder schon in jungen Jahren für den Beruf des Ingenieurs zu begeistern und ihnen ein tieferes Verständnis für Technik zu geben. Es verbindet Themen beispielsweise aus der Biologie mit Technik, dazu hat das Team um Monika Hennig Erfinder-Boxen entwickelt, die eine Menge Material und Informationen rund um die konkrete Aufgabe zum direkten Loslegen enthalten, wie ein Erfinderheft oder Hinweiskarten.

Einfaches Fortbildungsmaterial für Lehrer

Der Kooperationspartner, die PH Weingarten, liefert dazu dann ausführliches und einfaches Fortbildungsmaterial für Lehrer, um diese in die Lage zu versetzen, eigenständig mit einer solchen Themenbox ihren Unterricht gestalten zu können. Und in einem einzigartigen Blockseminar, das beide Hochschulen gemeinsam anbieten, werden die Lehramts- und Mechatronik-Studierenden zu Tutoren, die das Projekt begleiten, in Pädagogik wie auch Technik ausgebildet. Gemeinsam konstruieren sie Lösungen für Problemstellungen aus der Biologie und lernen so nicht nur die Denk- und Arbeitsweisen der jeweils anderen kennen. Vor allem die unterschiedlichen Blickwinkel fördern kreative Problemlösungen und genau diese Kommunikation „in gemischten Teams über Fachgrenzen hinweg“ erweitert den Horizont.

Berufsfelder Technik und Ingenieurwesen

Die Zusammenarbeit der beiden Hochschulen leistet einen wertvollen Beitrag dazu, die Berufsfelder Technik und Ingenieurwesen zugänglicher und vielfältiger zu machen. „Gerade auch Mädchen sind bei unserem Projekt mit Feuereifer bei der Sache. Wir beobachten ganz klar, dass sie an die Aufgabe, die wir ihnen stellen, sehr zielorientiert herangehen“, erklärt Monika Hennig. Schaut man aber in die technischen Studiengänge an Hochschulen, sind Frauen immer noch in der Unterzahl.

Junge, kluge Köpfe werden zu Nachwuchs-Ingenieuren

In der Praxis sieht das so aus: Vor den Kindern auf dem Tisch steht eine Box mit allerlei Alltagsmaterial: Schrauben, Kleberoller, Trinkhalme und vielem mehr. Daraus sollen die Schüler eine Schneckenbehausung bauen – allerdings ganz ohne Anleitung oder Muster. Lediglich die Info, welchen Zweck die Behausung erfüllen soll und was eine Schnecke so in ihrer Unterkunft braucht, bekommen sie von Hennig und ihrem Team aus studentischen Tutoren. Ziel ist, dass die Jungen und Mädchen problemorientiert arbeiten und jeweils eigene technische Lösungen für die Aufgabe entwickeln. Denn in der Technik, so betont Hennig, sei alles richtig, was am Ende funktioniert. Eine Lösung muss keinem vorgegebenen Muster entsprechen. So werden junge, kluge Köpfe zu Nachwuchs-Ingenieuren.