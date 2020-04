Mit einem virtuellen Willkommen wurden am Montag die neuen Studierenden an der Hochschule Reutlingen empfangen. Die persönliche Erstsemesterbegrüßung in der Aula auf dem Reutlinger Campus konnte aus bekannten Gründen zwar nicht stattfinden, aber mit Online-Konferenzen in den Fakultäten und einer Videobotschaft aus dem Präsidium wurden die Studierenden dennoch begrüßt.

Semesterstart um einen Monat verschoben

Nun geht es endlich los für die 667 Erstsemester. An den fünf Fakultäten starten die Studierenden zunächst virtuell in ihren neuen Lebensabschnitt. Für die 412 Bachelor- und 255 Masterstudierenden hat sich der Semesterstart zwar um einen Monat nach hinten verschoben. Innerhalb dieser kurzen Frist ist es aber gelungen, einen digitalen Start des Semesters zu organisieren. „Es war und ist ein Kraftakt für die ganze Hochschule“, sagte Prof. Dr. Hendrik Brumme, Präsident der Hochschule Reutlingen zusammen mit Prof. Harald Dallmann, dem Vizepräsidenten für Lehre in einer Videobotschaft.

Lehrplattform nach und nach bestücken

Im Vorfeld hieß es für alle Professoren, die zentrale Lehr- und Lernplattform „Relax“ mit Vorlesungsmaterialien zu bestücken, direkte Lehrveranstaltungen über Videokonferenz-Systeme vorzubereiten, mit Kollaborationssoftware während des kommenden Semesters Projekte aufzusetzen und noch vieles mehr. Die Fakultät ESB Business School ist besonders gefordert gewesen, um die bereits im Februar gestarteten Studiengängen möglichst nahtlos online fortzuführen. Vizepräsident Prof. Harald Dallmann hieß die neuen Studierenden ebenfalls per Video willkommen und beglückwünschte sie zu ihrem Studienplatz.

Angebote für internationale Studierende

An den Fakultäten Angewandte Chemie, ESB Business School, Informatik, Technik und Textil & Design sind insgesamt rund 5200 Studierende sowie 160 Professoren tätig. In den Rankings erziele die Hochschule Reutlingen regelmäßig Spitzenergebnisse, betonte Dallmann. Er hob außerdem die Internationalität der Hochschule Reutlingen hervor, die zwar momentan nicht gelebt werden könne, aber es gebe „weltweit über 200 Partnerhochschulen, an denen Sie auch zukünftig wieder ein Auslandssemester verbringen werden können“, äußerte sich Dallmann zuversichtlich.

Für internationale Studierende bieten das Reutlingen International Office und das Institut für Fremdsprachen ebenfalls vorbereitende Online-Deutschkurse an. Die Kurse laufen seit Mitte März und sind mit rund 100 internationalen Studierenden sehr gut besucht.