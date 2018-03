Reutlingen Hochschule als Trainingscamp

Von Jürgen Herdin

Eine gute Idee zu haben ist die eine Sache. Dann aber den Mut zu haben, ein Unternehmen zu gründen die andere. Von zahlreichen Start-up-Stories durften Studierende der Hochschule Reutlingen dieser Tage an den Info-Ständen junger Firmen erfahren, die schon ganz gut im Geschäft sind.

Unter dem Motto „Gründest Du noch – oder studierst Du schon?“ fand ein spannendes Treffen in der Aula auf dem Hohbuch-Campus statt, das auch Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) besuchte. Sie nahm sich eine Menge Zeit, um mit Hochschulvertretern und Gründern ins Gespräch zu kommen. Bei einer Podiumsdiskussion sagte sie unter anderem: „Die meisten Gründeraktivitäten entstehen im Umfeld der Hochschulen – und zwar nicht erst am Ende eines Forschungsprozesses, sondern ganz früh, schon während des Studiums.“

„Der Kluge löst die Probleme, der Weise vermeidet sie“: Diese Einsicht von Albert Einstein haben sich viele der mittlerweile am Markt erfolgreich agierenden Jungunternehmer zu eigen gemacht. Gastgeber Hochschulpräsident Prof. Dr. Hendrik Brumme ist dabei auch der Schulterschluss mit den Unternehmen der Region besonders wichtig. Seine Botschaft an die Studierenden: „Ihr habt die Ideen, wir befähigen Euch. Habt den Mut zur Gründung, wir unterstützen Euch!“

Wie sieht es aus mit Start-up-Initiativen im Lande? Rund 200 Teilnehmer und Interessierte waren der Einladung in die Aula gefolgt, und gleich eingangs betont die Ministerin: „Die Hochschulen sind genau der richtige Ort, an dem eine lebendige Start-up-Kultur entsteht. Sie bieten Freiräume zum Experimentieren, Erforschen, Anwenden und um Erfahrungen zu sammeln“, so Bauer. Und freilich bedürfe es auch einer Menge Mut, „eigene Wege zu gehen und das Risiko zu wagen.“

Es gibt eine Fülle vollkommen unterschiedlicher Konzepte – doch der Gründergeist sei an allen Denkfabriken verblüffend ähnlich. Die drei Hochschulen in Reutlingen, Aalen und Stuttgart befassen sich besonders intensiv mit dem Thema Existenzgründung – „und sie nehmen hier eine Vorreiterrolle ein“, so Bauer.

Es wird früh angesetzt, schon in den ersten Semestern, um Studierende an das Unternehmertum heranzuführen, weiß Prof. Alexander Roos von der Hochschule für Medien in Vaihingen. Er ist überzeugt, dass auch „viele Player wie die IHK, die Wirtschaftsförderungen und regionale Firmen sowie die Ideenwettbewerbe immens wichtig sind“.

Dies alles führe mit dazu, „Gründung als Motivation, als Karrierealternative zu erleben“, unterstrich Prof. Gerhard Schneider aus Aalen die Bedeutung der Kooperationspartner. Im Verbundprojekt „Spinnovation“ der drei Hochschulen, das das Wissenschaftsministerium von 2016 bis 2019 mit rund 1,7 Millionen Euro fördert, geht es den Projektpartnern darum, Studierenden Lust auf mehr Eigenverantwortung zu machen.

Durch positive Erfahrungen während des Studiums sollen möglichst viele Studierende dafür gewonnen werden, sich mit Innovationen und unternehmerischem Denken spielerisch auseinanderzusetzen. Und die Ministerin begrüßt diesen Ansatz: Denn die Hochschulen „haben die einmalige Chance, ihren Studierenden in einem risikofreien Umfeld ein Übungsterrain für eine spätere Selbständigkeit zu bieten.“

Bei aller Aktivität benötige man aber auch eine gute Vernetzung. Die notwendige Kreativität indes könne man nicht diktieren – und Risikobereitschaft keinesfalls verordnen – „aber mit entsprechenden Angeboten an den Hochschulen fördern – und das tun wir“, so das Versprechen von Theresia Bauer.