Lichtenstein/Sonnenbühl Hitzige Debatte mit Blick aufs Schloss

Von Norbert Leister

Des isch doch Mauschelei“, mutmaßte einer der Gegner des Windparks bei Undingen, als eine Gruppe mit rund 30 Personen auf einem Hügel in der Nähe des Holzelfinger Ortseingangs aus Richtung Ohnastetten stand und debattierte. Was da vermeintlich „gemauschelt“ wurde? Prof. Martin Maslaton wollte als juristischer Vertreter der Wilmandinger Firma Sowitec das Gespräch mit Dr. Claudius Müller suchen. „Mit irgendjemand muss man doch mal reden“, erklärte Maslaton.

Einige (vierbeinige) Rindviecher hatten zunächst interessiert zugesehen, wie die Gruppe Zweibeiner sich durch den Schnee hügelaufwärts kämpfte – um dort oben was zu tun? Die Beteiligten einer Gerichtsverhandlung sowie zahlreiche Interessierte wollten sich vor Ort die Sichtbeziehung zwischen Schloss Lichtenstein und den von Sowitec gewünschten fünf Windrädern veranschaulichen. Nun waren natürlich hinter dem Schloss keine 200 Meter hohen Probe-Windräder aufgestellt worden. Aber Visualisierungen gab es schon, also Fotos, in die jene Windräder hineinmontiert worden waren. „Die haben doch mit der Realität nichts zu tun“, war allerdings mehrfach zu hören. Dr. Christian Heckel ließ sich als Richter und Präsident des Verwaltungsgerichts Sigmaringen davon nicht beeinflussen. Seine Drohungen, die Öffentlichkeit auf dem schneebedeckten Hügel bei Holzelfingen auszuschließen, wirkten allerdings fast etwas hilflos – wie hätte das auch vor sich gehen sollen? Schon während der Verhandlung im Rathaussaal in Unterhausen hatte Heckel mehrfach Ermahnungen ausgesprochen, dass er die fast 100 interessierten Zuhörer bei weiteren Missfallensbekundungen oder höhnischem Raunen ausschließen werde.

Die Fakten waren ja bereits bekannt: Fünf Windräder mit 137 Metern Nabenhöhe, 200 Meter Gesamthöhe, mit einer Leistung von 3300 Kilowattstunden wollte die Firma Sowitec in einer Entfernung von drei Kilometern von Schloss Lichtenstein auf der höchsten Erhebung von Undingen aufstellen. Dagegen ausgesprochen haben sich aber nicht allein fast 18 000 Personen mit ihren Unterschriften, sondern auch das Reutlinger Landratsamt und das Landesamt für Denkmalpflege beim Regierungspräsidium Stuttgart. Diesen Bescheid wollte Sowitec aber nicht hinnehmen und reichte Klage beim Verwaltungsgericht ein.

Während der Erörterung der Sachlage kristallisierte sich bald heraus, dass der Streit auf eine Konfrontation zwischen Klimaschutz und Denkmalschutz hinauslief. Was sollte mehr Gewicht erlangen? „Der Klimaschutz ist doch des Pudels Kern und dass wie behauptet, andere Standorte für die Windkraftanlagen in der Region zur Verfügung stünden, stimmt einfach nicht“, polterte Maslaton. Dem widersprach Dr. Claudius Müller als Vertreter des Reutlinger Landratsamtes: Zwei Standorte seien noch in der Diskussion – „aber da ist doch der Rotmilan“, rief Maslaton.

Die Diskussion zwischen den beiden gegnerischen Parteien wurde mitunter regelrecht giftig geführt, beide beriefen sich darauf, das Recht auf ihrer Seite zu haben. „Der Klimaschutz hat Verfassungsrang“, betonte Martin Maslaton. „Der Denkmalschutz aber auch“, entgegnete Rainer Prusseit vom Landesamt für Denkmalpflege am Regierungspräsidium Stuttgart. Eindeutig sei, dass Schloss Lichtenstein schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Denkmal mit Bezügen in die dortige Landschaft am Albtrauf konzipiert wurde, sagte Dr. Martin Hahn vom Landesdenkmalamt. Heißt: Ohne Landschaft sei der Lichtenstein nicht denkbar. Und das habe bereits Carl Alexander Heideloff mit 50 Skizzen aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln auf das geplante Bauwerk bewiesen.

„Bei dem Schloss handelt es sich um ein Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung“, so Hahn. „Schloss Lichtenstein befindet sich in Baden-Württemberg in der Liga der Top-Ten-Denkmale und ist ein Identifikationssymbol der württembergischen Landesgeschichte“, führte Dr. Hahn aus. Außerdem seien im vergangenen Jahr 140 000 Besucher zu dem Schloss gekommen, wie die Hausbesitzer derer von Urach betonten.

„Wir wollen doch nicht möglichst nah ans Schloss mit den Windrädern heranrücken, um möglichst viele Menschen gegen uns aufzubringen“, sagte allerdings Martin Maslaton. Doch würden auf dem Hügel bei Undingen nach langwierigen Prüfungen die Winde eben besonders günstig wehen. Und Sowitec habe sich ja durchaus verhandlungsbereit gezeigt, „zuerst waren es zwölf Windräder, dann sieben und jetzt nur noch fünf“, betonte Prof. Maslaton.

Nachdem die Prozessbeteiligten weitere Blickwinkel in der Natur am Lochen- und Rötelstein sowie im Schloss selbst begutachtet hatten, wollte das Gericht gestern noch ein Urteil fällen – es aber erst am heutigen Freitagmorgen bekanntgeben. Wir berichten weiter.