Die Echaz fließt entlang des Gebäudeensembles, an den Holzpfählen brechen kleine Wellen. Die Terrassen stehen im Wasser nahe des Ufers, auf den Balkonen in den Obergeschossen hängt Kleidung zum Trocknen. Ein idyllischer Anblick, der an die Hafenstadt im Nordosten Italiens erinnert: „Klein Vene...