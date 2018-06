Reutlingen Hindernistour durch die Stadt

Reutlingen / Carola Eissler

Die Situation für Radfahrer in der Reutlinger Innenstadt ist alles andere als kommod. Hier werden sie von Autofahrern angeschrien, dort von Fußgängern, weil sie auf Gehwege ausweichen. Schuld an dieser Situation ist ein mehr als lückenhaftes Radwegenetz, das an manchen Stellen diesen Namen gar nicht verdient. Beispiel Lederstraße, Beispiel Metzgerstraße, Beispiel West-Ost-Querung, Beispiel Mauerstraße. Wer vom Albtorplatz in Richtung Bahnhof und Karlsplatz radeln will, hat schlechte Karten und nur die Chance, sich von einer Straße zur anderen durchzumogeln.

Die SPD-Fraktion im Reutlinger Gemeinderat hat sich am vergangenen Donnerstagabend genau auf eine solche Hindernis-Strecke durch die Stadt gewagt. Um zu dokumentieren und eigens zu erleben, welchen Problemen Radfahrer täglich begegnen.

Verbunden mit der Tour von der Straße Unter den Linden über den Karlsplatz, die Rathausstraße, den Albtorplatz, durch die Metzgerstraße und Mauerstraße, am Gartentor vorbei sind drei Forderungen, die die Genossen im Gemeinderat gerne durchsetzen möchten. Zum einen geht es um die Überquerung des Karlsplatzes, die laut SPD eine direkte Querung für Radfahrer werden muss. Zudem beantragt die SPD für Fußgänger und Radfahrer eine ampelgesicherte Querung auf Höhe der Metzgerstraße. Und drittens halten es die Sozialdemokraten für sinnvoll, zur Querung der Altstadt von West nach Ost geeignete Strecken als kommunale Alltagsrouten auszuweisen, zum Beispiel von der Oberamteistraße über den Weibermarkt zur Aulberstraße und von der Rathausstraße über den Marktplatz zur Krämerstraße.

Zur Stärkung des Radverkehrs und der Fußgänger zählt für die SPD-Fraktion aber noch eine weitere, ganz alte Forderung: Der Einbau eines versenkbaren, ferngesteuerten Pollers in der Metzgerstraße auf Höhe des Spitalhofs und eines weiteren auf Höhe des Weibermarkts. Es gehe darum, den unnötigen Autoverkehr zu begrenzen, gleichzeitig dem Linienbus eine Durchfahrt zu gewährleisten.

Gerade erst neu gestaltet, gibt es am Weibermarkt vor allem in den Abendstunden erhebliche Probleme mit Falschparkern. Das verhindere die Aufenthaltsqualität, heißt es in einem entsprechenden Antrag der SPD an die Stadtverwaltung. Zwar wird tagsüber verstärkt kontrolliert, nach Geschäftsschluss sind jedoch nicht selten die Flächen zugeparkt.

Der Entwurf des Masterplans Radverkehr wird am kommenden Mittwoch, 20. Juni, von 17.30 bis 21 Uhr im Spitalhof öffentlich vorgestellt. Der Gemeinderat wird voraussichtlich noch vor der Sommerpause darüber entscheiden.