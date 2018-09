Pfullingen Himmelsliege mit Echazblick

Von Gabriele Böhm

Wer darin sitzt, möchte nicht wieder aufstehen. So bequem ist die Himmelsliege, die ihren Namen nicht umsonst trägt und seit Dienstag vor dem Pfullinger Schlössle steht. Gestiftet hat sie der Jugendgemeinderat (JGR) Pfullingen, angefertigt und gesponsert wurde sie von der heimischen Firma Holzbau Pfeiffer. Und noch eine zweite Bank gehört zum Projekt. Sie steht inmitten einer Baumgruppe an der Straße und ersetzt dort eine alte, in die Jahre gekommene Metallbank.

„Der Jugendgemeinderat hat vor einem Jahr überlegt, was man für die Stadt tun könnte“, berichtet der zweite Vorsitzende Tobias Schwarz. „Da es etwas Dauerhaftes sein sollte, hat unser Vorsitzender Johannes Wendelstein vorgeschlagen, die beiden Bänke im Park zu stiften.“

In gemeinsamen Überlegungen mit Timo Kühnel von der Stadt nahm die Idee Formen an. Matthias Pfeiffer machte ein Angebot, im Mai wurde die Maßnahme beschlossen.

„Wir wollten auch für die Realschule eine Sitzgelegenheit in der Mittagspause schaffen“, berichtet Michael Schwarz, Bruder von Tobias und bis vor kurzem Schriftführer im JGR. Insgesamt gehe es darum, die Treffpunkte in der Stadt aufzubereiten. „Gestern saßen schon welche hier“, freuen sich die Brüder.

Cornelia Gekeler, Betreuerin des JGR, lobt auch den städtischen Bauhof, der tatkräftig mitgeholfen und unter anderem das Fundament gemacht habe. „Zwischen den Bäumen standen auch schon früher Bänke“, so Gekeler. „Wir freuen uns sehr, dass auf der Pflasterfläche eine neue Halbrundbank steht. Die Anlage ist, wenn sie sich bewährt und genutzt wird, auch noch ausbaufähig.“ Während die Himmelsliege aus Lärchenholz entstand, das mit der Zeit ein silbriges Grau annehmen wird, besteht die Bank unter den Bäumen aus einem Betonsockel mit Latten aus Recyclingmaterial. „Es ist sehr strapazierfähig und leicht zu reinigen“, sagt Matthias Pfeiffer. Beide Bänke sind Einzelstücke.

Wer unter den Bäumen Platz nimmt, genießt den Baumschatten. Wer sich vor das Schlössle setzt, hat einen Ausblick ins Grüne, begleitet vom Wasserrauschen der Echaz. Bezahlt wurden für die Bänke mit 3000 Euro Brutto aus dem Etat des JGR, den Rest übernahm Pfeiffer Holzbau.