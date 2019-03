Stadtgespräch Evelyn Rupprecht über die Tiertafel und ihre Berechtigung Hilfe auch für Zweibeiner

Von Evelyn Rupprecht

Warum macht Ihr nur was für die Viecher und nicht für die Menschen? Der Frage mussten sich Ute Volk und Rose Karl stellen, als sie im vergangenen Herbst begannen, in Zusammenarbeit mit dem Pfullinger BMT eine Tiertafel aufzubauen. Der Mann, der die beiden Frauen für ihr Tun kritisierte, hat selbst kein Haustier. „Vielleicht hat er deshalb nicht verstanden, worum es uns eigentlich geht“, sagen die beiden Ehrenamtlichen. Denn die Tiertafel wartet zwar in erster Linie mit Futter und Zubehör für Hund, Katze und Co. auf, in zweiter Linie aber ist sie auch Hilfe für diejenigen Menschen, die verzweifelt sind, weil sie kaum wissen, wie sie ihre Vierbeiner ernähren sollen. Es sind oft Leute, die lieber selbst hungern, als am Futter für ihre „Mitbewohner“ zu sparen.

„Tatsächlich ist es ja so, dass viele Menschen ganz unglaublich an ihren Tieren hängen. Sie sind ihr ein und alles“, weiß Ute Volk. Für Leute ohne Arbeit und ohne Familie sind vor allem die Hunde nicht selten die einzige Möglichkeit, beim Gassigehen soziale Kontakte zu knüpfen. Die Zuwendung, die ihnen ihre Haustiere geben, ist oft die größte Chance, nicht in Depressionen zu verfallen oder komplett zu vereinsamen. Und da wäre noch ein anderer Faktor: Gerade Menschen, die keinen Arbeitsplatz haben, haben genügend Zeit, um sich ohne Hektik und stressfrei um ihre Tiere zu kümmern.

Was die Gründerinnen der Tiertafel tun, geht aber noch weit über das pure Ausgeben von Nahrung, Leinen und Spielzeug hinaus. „Die Leute kommen auch zu uns, um zu reden“, sagt Rose Karl. Ausgangspunkt für die Gespräche sind fast immer die Haustiere. Viele Kunden der Tiertafel suchen den Kontakt, freuen sich, wenn sie sich mit jemandem austauschen können und nicht zuletzt auch Tipps bekommen, wenn das Haustier kränkelt. Die Tiertafel, das sei Kritikern ans Herz gelegt, ist für Vierbeiner genauso wichtig wie für Zweibeiner.