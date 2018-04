Veranstaltung Heute steigt der „1. Reutlinger Samstag“

Reutlingen / swp

Der erste „Reutlinger Samstag“ auf den neu gestalteten Weibermarkt bei der Marienkirche bietet besondere kulinarische Angebote aus der Region – vom Apfelschaumwein über Brotspezialitäten bis hin zu Fruchtdrinks. „Wir wollen unseren Gästen ganz besondere regionale Schmankerl bieten und sie einladen, den vielleicht schönsten Platz im Herzen der Stadt zu erleben“, sagt Dr. Alfred Haar vom Orga-Team der Köpfe für Reutlingen. Dazu passt ein emotional mitreißendes, souliges Musikprogramm: Jörg Lafragola aus Pfullingen, seinen zahlreichen Fans in der Region als „Joe Vox“ bestens bekannt, spielt von 12 bis 16 Uhr auf.

Ein echter Blickfang wird am Samstag der Foodtruck sein. Aus ihm heraus wird es schwäbische und Burger-Spezialitäten geben. Ebenfalls ein mobiles Kleinod, allerdings mit klassisch italienischen Wurzeln: Die mobile Espresso-Bar des „Barischda“.

Zu verkosten sein werden auch leckere Apfel- und Birnenschaumweine von der Rosstriebkellerei. Klar, dass es alle Informationen darüber gibt, wie die Köstlichkeiten aus Obst von heimischen Streuobstwiesen hergestellt werden und so zum Schutz des Biosphärengebiets Schwäbische Alb beitragen. Voll im Trend liegt auch die Vielfalt an regionalen und Craftbiersorten, die Thomas Nowicki vom „Bier-Laden“ präsentieren wird.

Obst und Gemüse-Drinks

Obst und Gemüse-Drinks, gemixt und gepresst, gibt’s von „Saftstoff“ – „Gesundheit to go“ nennt das die Eigentümerin Isabell Wohlgeboren. Die große Leidenschaft der Mutter: „Wie bringt man kleine und auch große Obst- und Gemüsemuffel dazu, täglich Vitamine und Ballaststoffe zu sich zu nehmen?“ Jörg Schmid, der TV-bekannte „Brotsommelier“ aus Gomaringen wird die Vielfalt seiner „Brot Kult“-Spezialitäten bieten. Von den Anliegern des Weibermarkts machtTonis Ristobar „Bellini“ mit. Von seinem Team wird es leckeren italienischen Franciacorta, Wein, Pasta und viele andere Köstlichkeiten geben. Mit dabei ist auch „Fridi unverpackt“, die regionale Waren direkt vom Erzeuger, ohne unnötig lange Transportwege und Verpackungen anbietet.

Die Köpfe für Reutlingen selbst werden mit einem Team vor Ort sein. „Wir brauchen die guten Ideen von allen Engagierten, um Lösungen zu entwickeln, wie wir pulsierendes Leben in der Innenstadt schaffen und unser Reutlingen noch attraktiver gestalten können“, sagt der Vorsitzende Reiner App. Der „Reutlinger Samstag“ soll dazu am jeweils ersten Samstag des Monats einen wichtigen Beitrag leisten: Am 5. Mai geht es weiter mit dem Thema Elektromobilität.