Pfullingen Herr Wunderle im Musiksaal

Pfullingen / swp

Auf Einladung der VHS Pfullingen kommt „Herr Wunderle, der Erfinder“, gespielt von Gerald Ettwein, nach Pfullingen. Weil sich Herr Wunderle zu einem Erfinderwettbewerb angemeldet hat, sollte er schnellstens etwas Neues erfinden, aber was? Es wurde ja schon so viel erfunden – das Rad, das Fahrrad, die elektrische Zahnbürste, der Bleistift, Eiscreme und vieles mehr. Was bleibt da für Herrn Wunderle noch zu erfinden?

Es sollte einfach und genial sein und schnell gehen, aber gute Erfindungen brauchen halt Zeit. Bei Herrn Wunderle kommt ja nicht immer das raus, was er sich vorgestellt hat, aber das was raus kommt, ist meistens noch besser, auf jeden Fall lustiger.

Wer also auf Herrn Wunderles Erfindung gespannt ist, sollte am kommenden Freitag, 15. Juni, um 15 Uhr in den Musiksaal der Schloss-Schule in Pfullingen kommen.