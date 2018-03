Jugendtreff Herbe Kritik am städtischen Bauamt

Reutlingen / Carola Eissler

Gönningen erhält einen neuen Jugendtreff. Was lange Zeit immer wieder verschoben wurde, soll jetzt Realität werden. Zufrieden waren Bezirksbürgermeisterin Christel Pahl und so mancher Gemeinderat im Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschuss dennoch nicht. Denn Pahl und die Jugendlichen rechneten wohl damit, dass noch vor den Sommerferien mit dem Neubau begonnen wird, Ausweichquartiere für die Sommerzeit seien bereits organisiert worden, erklärte Pahl vor den Räten am Dienstagabend. Jetzt steht fest, dass die Ausschreibungen erst nach der Sommerpause erfolgen sollen, der Baubeginn auf Anfang 2019 festgelegt ist und dann Ende 2019 der neue Jugend­treff in Betrieb gehen soll.

Eine Aussage, die für heftige emotionale Reaktionen im Rat sorgte. Christel Pahl sprach davon, sie sei „emotional aufgewühlt“, SPD-Gemeinderat Ulrich Lukaszewitz warf den Mitarbeitern des Bauamtes vor, entweder seien sie unterbesetzt oder unfähig, den Bau vorzuziehen. Um dann gleich hinterherzuschieben, das Argument der Unterbesetzung sei ein Totschlag-Argument. Da nutzte es wenig, dass Bürgermeister Robert Hahn sich schützend vor seine Mitarbeiter stellte und erklärte, dass man bei all den enormen Aufgaben im Hochbau der Stadt seit langem mit sieben statt mit neun Mitarbeitern zugange sei.

Dass die Ausschreibung nach den Sommerferien erfolgen soll, ist bei weitem nicht neu. Denn bereits im Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss waren die Planungen vorgestellt worden, ohne dass Einwände kamen. Christel Pahl bemängelte, sie sei zum damaligen Ausschuss nicht eingeladen worden, was jedoch daran lag, dass es sich um einen Sachstandsbericht gehandelt hatte, wie Hahn nochmals betonte. Ute Beckmann (WiR) sagte, jeder Ausschuss setze eben andere Schwerpunkte, weshalb jetzt auch kontrovers diskutiert werde. Auch Marcelus Kolompar (Grüne) und Silke Bayer (SPD) kritisierten die späte Ausschreibung. Ulrich Lukaszewitz war der Auffassung, wenn der Reutlinger Gemeinderat etwas beschließe, dann habe die Verwaltung dies rasch umzusetzen. Deshalb solle nun nochmals geprüft werden, wie das Ganze beschleunigt werden könne.

Der derzeitige Gönninger Jugendtreff ist 56 Quadratmeter groß und soll in Zukunft 121 Quadratmeter umfassen. Die angrenzende Feuerwehr hat einen Teil ihres Grundstücks zur Verfügung gestellt, damit der Bauwagen der etwas älteren Jugendlichen versetzt werden kann. Nicht nur der Jugendraum wird größer, auch die Mitarbeiter erhalten ein größeres Büro, des Weiteren ist ein offener Kaffeebereich eingeplant. Außerdem gibt es eine überdachte Terrasse.

Die Planungen sind nicht einfach, denn das Gelände liegt direkt an der Wiesaz. Weshalb in den vergangenen Wochen wegen Wasser und Abwasser nochmals umgeplant werden musste, erläuterte Uwe Weber vom Amt für Schulen, Jugend und Sport. Über die Ausschreibung wird nun ein General­unternehmer gesucht, der die Pläne, an denen auch die Jugendlichen mitgewirkt haben, entsprechend umsetzt. Dieses Unternehmen wird den Jugend­treff bauen und das Gelände dann für 40 Jahre an die Stadt vermieten. Während der Bauphase braucht es eine Interimslösung für den Treff.