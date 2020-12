Voraussichtlich Anfang Januar soll in Baden-Württemberg ein erster Impfstoff gegen SARS-CoV-2 zur Verfügung stehen. Entsprechend bereitet sich auch der Regierungsbezirk Tübingen mit Hochdruck auf die Impfung der Bevölkerung vor.

Am Dienstag, den 15.12.2020, gingen zwei Zentrale Impfzentren in Ulm (Messe) und Tübingen (Paul-Horn-Arena) in betrieb, ab 15. Januar 2021 kommen jeweils ein Kreisimpfzentrum pro Landkreis hinzu, für den Landkreis Reutlingen im Tribünengebäude des Kreuzeiche-Stadions. Zusätzlich wird es Mobile Impfteams geben, die Angehörigen vulnerabler Gruppen einen Zugang zum Impfstoff ermöglichen.