Stadtbibliothek Heinrich Steinfest bei Autor im Gespräch

Reutlingen / swp

Am Mittwoch, 4. Juli, stellt der Autor Heinrich Steinfest im Gespräch mit Dr. Wolfgang Niess seinen neuen Roman „Die Büglerin“ vor und berichtet über seine literarische Arbeit. Die Veranstaltung im Großen Studio der Stadtbibliothek beginnt um 19.30 Uhr. Im Anschluss an das Autorengespräch findet ein Empfang im zweiten Obergeschoss der Stadtbibliothek statt, wo vom 3. bis 28. Juli die Ausstellung „Heinrich Steinfest: Graphisches Gezwitscher. Zeichnungen und Collagen“ zu sehen ist.

Autor und Bildkünstler

Als Autor und Bildkünstler lebt Steinfest, geboren 1961 in Albury/Australien und aufgewachsen in Wien, seit Ende der 1990er Jahre in Stuttgart. Für seine Bücher wurde er mehrfach mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet, außerdem erhielt er den Stuttgarter Krimipreis (2010), den Heimito-von-Doderer-Literaturpreis (2010) sowie den Bayerischen Buchpreis (2016).

Mit Moderator Niess unterhält sich Heinrich Steinfest über seine literarische Arbeit, vor allem über sein neues Buch „Die Büglerin“, das im März diesen Jahres erschienen ist: Die Protagonistin des Romans, Tonia Schreiber, bügelt die Wäsche ihrer vermögenden Heidelberger Kunden. Das Bügeln ist für sie, die aus einer renommierten und wohlhabenden Familie stammt, eine Form der Buße für eine Tat, die ihr Leben unwiderruflich verändert hat. Als ihre Nichte auf tragische Weise ums Leben kam, hat Tonia alles aufgegeben, ihre Freunde, ihren Reichtum, die Wissenschaft. Sie verließ ihre Heimatstadt Wien und begann zu bügeln. Doch das Leben ist noch nicht ganz fertig mit ihr. Denn der Zufall spielt ihr etwas in die Hände, das Emilies Tod in ein anderes Licht rückt.

Info Kartenvorverkauf und -reservierung: Musikbibliothek, Telefon (0 71 21) 3 03 28 47, und Buchhandlung Osiander, Telefon (0 71 21) 9 36 60.