Bühne Heimischer Sofa-Horror und die Dramen des Lebens

Reutlingen / Kathrin Kipp

Feierabend, Sofa, alles passt. Beziehungsweise könnte passen, wenn da nicht so ein kleines, störendes Gefühl wär. Irgendwo tief drin, was könnte das denn sein? Und schon ist man drin, im zwanghaft zwanglosen Entspannungszwang. Im Suchen, im Selbstzweifeln, im Zwang, sich selbst und seine Gefühle ständig optimieren zu müssen.

Im Spitalhofkeller der (alten) Tonne stehen lauter Sofas. Darauf sitzen Menschen wie du und ich, die über sich und ihr Leben plaudern. Regisseurin Marion Schneider-Bast hat eine Auswahl aus Ingrid Lausunds schrecklich lustiger Monolog-Sammlung („Für Zuhause“) munter miteinander verschnitten, so dass beim Zuschauer eine mehr oder weniger logische, aber vor allem unterhaltsame Stimmensinfonie gestresster und hochneurotischer Großstädter ankommt: moderne Menschen mit modernen Problemen, die daraus entstehen, dass sie sich immer bewusster werden, was sie tun, denken und fühlen. Komplett durchtherapierte Menschen also. Einsame Menschen, denen es nicht weiter hilft, dass sie wissen, was sie tun und denken. Und irgendwie auch bedauernswerte Menschen, die sich allerdings auf ziemlich lustige Art äußern. Ina Fritsche, Steffen Happel und Robert Atzlinger geben den Stimmen Gesicht und Ausdruck und zwar auf ganz fabelhafte Weise und in feinsten Nuancen, unter der Regie von Marion Schneider-Bast. Die außer Text und Sitzgelegenheiten nicht viel braucht, um vieles und vielschichtig zu erzählen.

Robert Atzlinger will als „Individualist mit gehobenem Einkommen“ endlich mal wieder ein wenig Rock‘n‘Roll im Leben und weigert sich deshalb standhaft, genau das Sofa zu kaufen, das ihm gefällt. Weil er sich von der Marktforschung komplett durchleuchtet fühlt. Und so spielt er sich als Rebell auf, legt sich mit den beiden Marktforschern an, die hinter seinem Sofa auftauchen, bläst zum Widerstand gegen die konsumbedingten Totalüberwachung und kauft sich ein hässlich rotes Rosensofa. Alles umsonst. Man hat ihn durchschaut. Eine goldige Szene, die Atzlinger fein dosiert überspitzt.Noch absurder geht’s in der nächsten Szene zu, bei der eine lustige Dreifaltigkeit auf dem Sofa sitzt und ihre eigentlichen Gefühle sucht. Vor lauter wohnlichem Wohlfühlzweifel steigert man sich in immer seltsamere, größere, unkontrollierbare Emotionen hinein.

„Explosionsgefahr, Kerosin ablassen: Staubsaugen“. Ina Fritsche im Zustand heimischen Horrors verliert mehr und mehr die Kontrolle, verfällt sogar dem sächsischen Dialekt. Daneben sitzt Steffen Happel, bleibt ruhig, holt immer wieder Kekse aus seinem Sessel und sortiert sie zu Stapeln. „Da staunt ihr, wie ich alles so schön sauber halte“, erklärt er stolz dem Publikum. Seine Figur darf sich aber erst gegen Ende entfalten: Er ist ein Typ, der vom Leben und vom Schicksal dermaßen gemobbt wird, dass es ein Wunder ist, dass er nicht ständig Amok läuft. Aber er bleibt zwanghafter Optimist und erinnert sich in fast schon seliger Stimmung an früher, wie er im Heim ständig geschlagen wurde. „Es ist ja nichts schlimmeres passiert. Ich lebe ja noch“.

Gerne würde er ihnen beweisen, dass er es trotzdem geschafft hat. Traurig und bizarr. Auch Robert Atzlinger als dementer Professor, der durch die Szenerie irrt und seine Sprache mehr und mehr verliert. Er liest seine eigenen Briefe vor, mit Anweisungen, wie er sich selbst umbringen kann. Und auch hier besteht das eigentliche Drama wieder darin, dass uns unser Drama so bewusst ist.

Eine bitterschöne Szene folgt mit Ina Fritsche, die als verhinderte Künstlerin einigermaßen glücklich auf ihrem Sofa sitzt, über das Bild „Jüngstes Gericht“ plaudert, während die Stimmen in ihrem Kopf Gericht über sie halten. Professor, Therapeutin und Mutter putzen sie gepflegt runter. Ein schöner Satire-Abend darüber, wie wir uns das Leben selbst schwer machen. Wüst und lustig.