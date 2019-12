In vielen Städten ist es ein alljährliches Ritual: Auch in Reutlingen trifft man sich traditionell am „heiligen Morgen“ in der Innenstadt auf ein Bier, einen Prosecco oder einen Glühwein.

Alte Freunde, die überall in Deutschland verteilt wohnen, treffen sich in ihren Heimatstädten zu Weihnachten wieder. Und zwar am Morgen des 24. Dezember.

Diese Locations in Reutlingen laden zum „Heiligen Morgen“ ein

Wir haben für euch herausgefunden, wo ihr am Weihnachtsmorgen mit euren Freunden und Familien auf euer Wiedersehen anstoßen könnt. Aber aufgepasst: Nicht jeder schafft es danach noch pünktlich zum Festessen! Diese Locations sind unter anderem in Reutlingen dabei:

● Kaiserhalle, ab 10 Uhr

Eine der Geburtsstätten des heiligen Morgens in der Achalmstadt. Für musikalische Unterhaltung wird DJ Freddy B. sorgen.



● Das Finca, 10-15 Uhr

Jeder der als Weihnachtsmann verkleidet kommt, und mit dem Chef ein Selfie macht, erhält einen kleinen Shot.



● Vesper + Bier, 11 - 14 Uhr

Livemusik mit Joe Vox & The Captian.

Rückblick - Bilder vom Heiligen Morgen 2018 in Reutlingen:

● Hola Oli & BSMNT, 9 - 17 Uhr

Musik und Drinks. DJ´s: N.Y.A.D.S. x Cross Vaders x Friends, MB Boiler aka. Michael Grochowski, Raphael Zuliani.



● Plattenlädle, 10 - 13:30 Uhr

Motto: “Better Music in a better place.“



● Café am Markt, 8 - 15 Uhr

Frühstück und Außenstand.



Joli, 10- 14 Uhr

Weiß- und Currywurst, Burger.



● Alexandré, 8 - 16 Uhr

Weißwurstfrühstück mit Außenbar



● Hades, 9 - 14 Uhr

Frühschoppen im Keller



● Dolce, 9 - 15 Uhr

Weißwurst-Frühstück, Glühwein und Prosecco

Hotspot Bermudadreick/Schinkenstraße

Im Bermudadreieck beziehungsweise Schinkenstraße in der Ecke Oberamteistraße/Kanzleistraße, dürfte es um die Mittagszeit wieder kein Durchkommen geben. Ein beliebter Treffpunkt für die in der Regel zwischen 16 und 30 Jahren alten Feiernden.

Wilhelmstraße rund um das Vis-à-vis

In der Wilhelmstraße rund um das „Vis-à-vis“ wird es ein wenig entspannter. Hier tummelen sich die etwas älteren „Heilig Morgen“-Gänger.

Hofstattstraße rund um den Alten Rappen

In den letzten Jahren ebenfalls immer sehr gut besucht, die Hofstattstraße rund um die Lokalität „Zum alten Rappen“. Selbstverständlich gibt es noch weitere Location, die am 24. Dezember zum Anstoßen am Heiligen Morgen einladen.