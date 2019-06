Als Erfolg bewertet die Crew ihre fast vier Wochen andauernde Besetzung des Gebäudes Kaiserstraße 39. So soll jetzt der Wohnungsleerstand in der Stadt Reutlingen erhoben und in konkrete Zahlen gefasst werden. Außerdem soll ein Nachbarschaftzentrum entstehen, eine Art soziales Wohnzimmer, und die Stadt prüft, wo und ob selbstverwaltete, solidarische Wohnformen in Reutlingen möglich sind. Den Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs, den die GWG gestellt hat, wird sie wohl zurückziehen, wenn die Besetzer das Haus wieder verlassen haben, teilt die Crew mit.

