Reutlingen Haus für Kinder im Timber-Quartier

Reutlingen / Carola Eissler

Das Timber-Quartier im Reutlinger Betzenried an der August-Lämmle-Straße zählt zu den neuen Wohnquartieren in der Achalmstadt. Jetzt wird auch die Infrastruktur ausgebaut. Gestern vollzogen Oberbürgermeisterin Barbara Bosch, Bürgermeister Robert Hahn, die GWG-Geschäftsführer Ralf Güthert und Klaus Kessler sowie weitere am Bau Beteiligten den Spatenstich zur neuen Kindertagesstätte. 89 Betreuungsplätze werden hier eingerichtet, davon 74 für die über Dreijährigen. „Gerade in diesem Altersbereich brauchen wir ja dringend Plätze“, sagte Barbara Bosch. In den vergangenen drei Jahren sind viele neue Einwohner nach Reutlingen gezogen, weshalb in der Stadt nicht nur Wohnungen benötigt werden, sondern auch Betreuungsplätze. Bislang können in der Stadt 4541 Betreuungsplätze für Kinder über ein Jahr angeboten werden, wobei es unterschiedliche Träger von der Stadt über Kirchen bis zu Vereinen gibt.

2,7 Millionen Euro investiert die GWG als Bauherr in die neue Kindertagesstätte. Als Träger wird die „Denk mit! Kinderbetreuungseinrichtungen GmbH & Co. KG“ fungieren, die in Reutlingen bereits die Kindertagesstätte in der Obere Wässere betreibt. Das Unternehmen ist Träger von über 40 privaten Kindertagesstätten mit mehr als 2500 Betreuungsplätzen und 600 Mitarbeitern vor allem in Bayern, aber auch in Baden-Württemberg. Barbara Bosch machte beim Spatenstich gestern darauf aufmerksam, dass die Zuschüsse, die die Stadt pro Jahr an die Träger der Kindertagesstätten bezahle, der größte Posten im Haushalt ausmache. Allein für die jetzt entstehende neue Einrichtung wird ein Zuschuss von 650 000 Euro im Jahr bezahlt.

Die neue Einrichtung im Timber-Quartier ist für insgesamt fünf Gruppen ausgelegt. Der zweigeschossige Neubau wird in so genannter Holzmodulbauweise erstellt und erhält ein Flachdach. Neben den Gruppenräumen werden Arbeits- und Mehrzweckräume sowie eine Küche eingerichtet.

Bereits zum Jahresende soll der Neubau an der August-Lämmle-Straße, direkt unterhalb des Edeka-Marktes, bezugsfertig sein. Die kurze Bauzeit sei aufgrund der innovativen Holzmodulbauweise möglich, sagt der beauftragte Architekt Andreas Krawczyk vom Architekturbüro NKBAK aus Frankfurt.