Zwischen 70 000 und 100 000 Euro in den letzten vier Monaten: Finanzielle Einbußen in dieser Größenordnung musste das Haus der Familie aufgrund der Corona-Pandemie wegstecken. Nichtsdestotrotz ist die evangelische Einrichtung für die Herbstsaison gerüstet und geht im September mit einem vollen Programm an den Start.

Insgesamt 300 Kurse, Vorträge, Referate, Freizeiten sowie Bildungs- und Beratungangebote sind auf den 134 Seiten des neuen Halbjahresprogrammhefts aufgelistet. Auch bei der Anzahl der rund hundert Kursleiter gab es gegenüber Vor-Coronazeiten kaum Abstriche. Gleichwohl sind Kursleiter für offene Spielgruppen und Hebammen als Referentinnen dringend gesucht.

Bedürfnis nach Begegnungen

Das neue Programmheft des Hauses der Familie ist einmal mehr ein beeindruckend dickes Werk geworden, bei dem wie jedes Jahr die Familie als Zielgruppe im Mittelpunkt steht: „Wir leben in besonderen Zeiten“, betonte Frieder Leube, der Leiter der Evangelischen Bildung im Kreis Reutlingen, beim Pressegespräch, „hoffen aber, alle geplanten Veranstaltungen im Herbst durchführen zu können“. Denn wenn die Coronakrise eines deutlich gemacht habe, dann ist es „die Erkenntnis, dass digitale Angebote allenfalls eine Ergänzung sind und die Präsenzveranstaltungen nicht ersetzen können“, so Frieder Leube.

Das Bedürfnis vieler Teilnehmer nach Kontakten und Begegnungen sei während der veranstaltungsfreien Zeit groß gewesen, berichteten Leubes Mitarbeiterinnen Kristina Eisele und Irmela Theurer-Weigele. Nichtsdestotrotz werden digitale Angebote auch im nächsten Halbjahr wieder einen angemessenen Raum einnehmen. Stichwort: digitale Elternbildung. Dabei wird Müttern und Vätern mithilfe von Webinaren und Vorträgen, die im Internet abgerufen werden können, die Möglichkeit geboten, sich in Erziehungsfragen von zuhause aus online zu informieren und beraten zu lassen.

Vor allem Väter nutzen digitales Angebot

„Wir versprechen uns einen Vorteil, durch digitale Angebote kundenfreundlicher zu werden“, so Frieder Leube, der während der letzten Monate die für ihn „interessante Erfahrung“ gemacht hat, „dass digitale Vorträge zur Elternbildung in der Mehrzahl von Vätern in Anspruch genommen wurden“.

Auch die während des Lockdowns erstmals angebotene Onlineberatung für Eltern wird es wieder geben. Dabei stehen fünf professionelle Beraterinnen auf Abruf bereit, die per E-Mail gezielt Fragen nach Schwangerschaft und Geburt, zur Entwicklung und Begleitung von Kleinkindern oder zum Thema Schule beantworten: „Wir haben uns dieses Angebot einiges kosten lassen“, so Leube. Neue digitale Angebote gibt es zudem bei pädagogischen Vorträgen („Kinder – Eltern – Spiele der Macht“) und Seminaren (Gesprächsreihe für Alleinerziehende) oder auch im Bereich Lebensthemen („Hochsensibilität und Beruf“.

Reihe zu König David und Christen in der Türkei

Vorträge und Seminare zu Gesundheitsthemen, Kurse zu Fitness, Gymnastik und Kreativität oder ein ganzer Strauß neuer Angebote, bei denen es in verschiedenen Kursen um das Kochen von Lieblingsgerichten geht, ergänzen das breite Programmangebot.

Ein anderes Beispiel ist der große Bereich der Lebensthemen, die in dem Extraheft „Kleine Reutlinger Akademie“ zusammengefasst sind. Darin zu finden sind Angebote des Kreisbildungswerks der Evangelischen Bildung, die sich mit aktuellen Themen aus Politik, Gesellschaft, Wissenschaft, Kultur und Religion beschäftigen. Darin wären eine Reihe, die sich umfassend mit der Geschichte von König David beschäftigt, ein Vortrag über Christen in der Türkei und ein Online-Vortrag des bekannten Journalisten Heribert Prantl zur „Demokratie in Corona-Zeiten“ hervorzuheben.