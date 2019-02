Kommentar Ralph Bausinger zur Wahl des neuen Oberbürgermeisters Hauchdünne Entscheidung

Reutlingen / Ralph Bausinger

Das Kopf-an-Kopf-Rennen hat sich auch im zweiten Wahlgang der OB-Wahl fortgesetzt: Thomas Keck (SPD) hatte am Ende eines zermürbenden Auszählungsmarathons mit 41,1 Prozent gerade einmal 72 Stimmen mehr als CDU-Kandidat Dr. Christian Schneider (40,8 Prozent). Dr. Carl-Gustav Kalbfell (FDP) musste mit 16,5 Prozent deutliche Einbußen hinnehmen.

Das Ergebnis ist ein persönlicher Triumph für Keck und sorgt auch für gute Stimmung bei den in den vergangenen Monaten schwer gebeutelten Sozialdemokraten. Und es ist eine Sensation, wenn man zurückschaut, wie der Betzinger Bürgermeister seine Kandidatur gegen die Findungskommission seiner eigenen Partei durchsetzen musste.

Christian Schneider war mit den besten Voraussetzungen in den Kampf um die Nachfolge von Barbara Bosch gestartet und hatte einen engagierten Wahlkampf geführt und insbesondere in den Bezirksgemeinden um jede Stimme gekämpft. Mit Ausnahme von Betzingen und Altenburg lag er immer vor Keck.

Reutlingens größter Stadtbezirk war es auch, dem Keck den Wahlsieg verdankt. Hier holte er mit 1801 Stimmen (61,5 Prozent) 1000 Stimmen mehr als sein CDU-Konkurrent. Dass Schneider es nicht geschafft hat, ist auch eine schwere Niederlage für die CDU-Führung um Gabriele Gaiser und Rainer Löffler.

Mit 40,2 Prozent lag die Wahlbeteiligung nur minimal höher als vor drei Wochen (39,5 Prozent). Es ist aber nach wie sehr bedauerlich, dass nicht einmal jeder zweite Reutlinger sein Kreuzchen auf dem Stimmzettel gemacht hat.

Der neue Oberbürgermeister tritt im April kein einfaches Amt an. Gemeinsam mit dem neuen Gemeinderat, der am 26. Mai gewählt wird, steht er vor der Aufgabe, Antworten auf die zentralen Herausforderungen der Stadt zu finden – von der Luftreinhaltung über den Verkehr (Dietwegtrasse), den Mangel an (preiswertem) Wohnraum und die Kinderbetreuung. Nicht zu vergessen die Zusagen, mit denen alle Kandidaten im Wahlkampf zu punkten versucht hatten. Wie hatte es doch ARS-Vorsitzender Thomas Bader bei einem Podium formuliert: „Sie werden von uns hören.“