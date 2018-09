Handy am Steuer: Die Polizei kontrolliert im Industriegebiet

Text/Foto: Evelyn Rupprecht

Fünf Fahrer, die nicht angegurtet waren, zwei mit Handy am Ohr und einer, der mit einem Fahrzeug unterwegs war, dessen Betriebserlaubnis erschloschen ist: Das ist das Resultat der ersten halben Stunde der Polizeikontrolle, die gestern am späten Nachmittag an der Auchtertstraße war. „Sicher.mobil.leben“ war die bundesweite Verkehrsüberwachungsaktion überschrieben, an der sich auch die Polizeidirektion Reutlingen beteiligte. Wobei es vor allem darum ging, die Autofahrer auf die Unfallursache „Ablenkung im Straßenverkehr“ aufmerksam zu machen. Das endgültige Ergebnis der Kontrolle wertet die Polizei heute aus. Ein ausführlicher Bericht mit den Zahlen folgt in unserer morgigen Ausgabe.