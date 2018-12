Kathrin Kammerer über den Antrag des franz. K Hand in Hand?

Andreas Roth und Karl Grüner machen wenige Tage vor der Haushalts-Debatte im Kreistag nochmal gezielt öffentlich Stimmung für den von ihnen geforderten Zuschuss. Jetzt könnte man sagen: Ist ja nichts besonderes, dass alle etwas vom Kuchen abhaben wollen.

Die Angelegenheit zeugt aber von einem tiefer greifenden Problem: Schneller als einem lieb ist, landet man wieder bei unterschiedlichen Interessen von Stadt und Kreisgemeinden. Wieso versucht der Kreis, sich aus der Förderung des „franz. K“ weitestgehend raus zuhalten? Ein reges Kulturleben ist doch sicherlich auch im Interesse der Bewohner von Zwiefalten, Metzingen und Dettingen. Ins Theater und auf Konzerte gehen schließlich nicht nur die Reutlinger. Der viel propagierte Zusammenhalt zwischen Stadt und Landkreis muss genau an dieser Stelle beginnen. Frei nach Landrat Thomas Reumann: „Stadt und Land, Hand in Hand.“ Die Kreisräte – auch die von FWV und CDU – sollten nicht zögern, wenn es darum geht, Institutionen wie das „franz. K“ angemessen zu fördern. Auch bei anderen Sozialthemen streiten Stadt und Kreis immer wieder darum, wer was fördert. Beide Seiten sticheln fleißig hin und her. Zusammenhalt sieht anders aus. Falls der Antrag Reutlingens auf Stadtkreis-Gründung am Donnerstag vom Landtag wie erwartet abgelehnt wird, müssen sich die beiden Seiten zusammenraufen, um endlich wieder zu einer vernünftigen Zusammenarbeit zu kommen.