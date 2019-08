Themen in diesem Artikel Unwetter

Was sie an diesem Tag gemacht haben, das können alle noch detailliert beschreiben. Das große Unwetter vom 28. Juli 2013 ist nun sechs Jahre her – aber die Ereignisse an diesem Sonntagnachmittag haben sich bei allen eingebrannt, die dabei waren. Der stellvertretende Feuerwehrkommandant Frank Wittel, damals Zugführer bei der Sondelfinger Abteilung, hatte Dienst auf der Wache und stand mit seinen Kameraden in der Küche. „Wir haben gesehen, dass da ein ziemliches Unwetter kommt“, erinnert er sich. Ein Kamerad habe noch gesagt: „Das gibt Arbeit.“ Und schon hätten die ersten Hagelkörner die Oberlichter eingeschlagen.

Tausende Notrufe gingen bei der Feuerwehr ein

Um 17.09 Uhr ging der erste Notruf bei der Feuerwehr ein. Es sollten hunderte, wenn nicht gar tausende folgen. Der Hagel, der von Tübingen kommend über Reutlingen hinweg zog, sollte als das größte Unwetter in der jüngeren Vergangenheit in die Reutlinger Geschichtsbücher eingehen, Versicherungen sprachen später sogar vom größten Hagelschadenereignis in Deutschland. Der Gesamtschaden des Unwetters, das bis Bayern weiterzog, wurde auf rund 3,6 Milliarden Euro beziffert.

Der Hagelsturm vom 2013 in Bildern:

Hagel Reutlingen 2013 Rückblick: Der Hagelsturm vom 28. Juli 2013 in Reutlingen Viele in der Region werden den gewaltigen Hagelsturm vom 28. Juli 2013 wohl nicht vergessen.

Von solchen Dimensionen hatten Wittel und seine Kameraden an diesem schicksalhaften Sonntag um kurz nach 17 Uhr noch keine Ahnung. Hunderte Feuerwehrmänner rückten nun also aus, so schnell sie irgendwie nur konnten. Bei vielen Einsatzkräften hatte der Hagel ebenfalls die Autos und die Häuser demoliert – der persönliche Schaden wurde aber meist ganz hinten angestellt, erinnert sich Frank Wittel. Wie in einem Tunnel habe man damit begonnen, eine Einsatzstelle nach der anderen abzufahren. Vielerorts sei kaum ein Durchkommen möglich gewesen: Zerstörte und herrenlose Autos standen am Straßenrand, Laub hatte Abflüsse verstopft und das Wasser stand meterhoch in manchen Straßen. Nun musste wohl oder übel priorisiert werden: Zunächst wurde das Kreisklinikum gesichert, dann eine Telekom-Anlage. „Irgendwie mussten wir dafür sorgen, dass die Infrastruktur erhalten bleib“, erinnert sich Wittel.

Youtube

Im Nordraum, in Degerschlacht und Rommelsbach, war der Schaden am größten. Auch die Stadtmitte war stark betroffen. „Menschen hatten ihren Wohnraum innerhalb von fünf Minuten verloren, die waren völlig geschockt und verzweifelt“, erinnert sich Wittel. Am Hagel-Sonntag waren 650 Feuerwehrmänner mit 71 Fahrzeugen im Einsatz. Das reichte aber bei weitem nicht aus, um alle Häuser anzufahren und allen Menschen zu helfen. Denn es war einfach jeder betroffen – nur aus Gönningeen wurde in Folge des Hagels kein einziger Notruf registriert. „Manchmal musste man den Menschen schon erklären, warum wir jetzt zuerst zum Nachbarn gehen und nicht zu ihnen“, erinnert sich Wittel. „Aber ich habe nie ein böses Wort gegen die Einsatzkräfte gehört.“

Und diese gingen in den folgenden Tagen bis ans Limit ihrer Kräfte. Wenn die Sonne aufging, zogen sie los, wenn sie wieder unterging, hörten sie auf. Es galt abgedeckte und zerstörte Dächer zu sichern, Wohnungen mussten irgendwie wieder abgedichtet werden, Tiefgaragen und Keller mussten leer gepumpt werden, Straßen galt es von umgestürzten Bäumen und Unrat freizuräumen, in Mittelstadt musste ein völlig durchlöcherter Ferkelstall provisorisch gesichert werden. „Es herrschten außerdem 35 bis 38 Grad an diesen Tagen, das war extrem anstrengend“, erinnert sich Feuerwehrmann Wittel.

Feuerwehren aus dem ganzen Land rückten an

Ab Montag bekamen die Reutlinger Unterstützung von Feuerwehren aus dem ganzen Land, von Konstanz bis nach Heidelberg. „Da sind Freundschaften entstanden, die teilweise bis heute halten“, erzählt Wittel. Nach mehreren Einsatztagen waren alle Kameraden irgendwann völlig erschöpft – „aber ich habe noch nie eine Feuerwehr erlebt, die sich selbst so gepusht hat“. Nach sieben Tagen war schließlich jedes Dach provisorisch gesichert und jeder Keller leer gepumpt. 2466 Feuerwehrmänner und 538 Fahrzeuge hatten ganze Dienste geleistet – dann waren die Zimmermänner gefragt.

Einen solchen zu erreichen und dann auch noch zu engagieren, war in den Tagen und Wochen nach dem Hagel aber schier unmöglich, erinnert sich Gabriele Gaiser. Die CDU-Stadt- und Kreisrätin ist die Vorsitzende des „Vereins zur Hagelabwehr im Landkreis Reutlingen“. Ebenso gab es in den Baumärkten keine Trockengeräte und keine Folien mehr. Kein Wunder: Spätestens die Reutlinger Feuerwehr hatte die Bestände für die ersten Hilfsmaßnahmen leer geräumt. 31 Kilometer Dachlatten, 160 000 Quadratmeter Folie, 1,4 Tonnen Nägel und 30 Kilometer Klebeband wurden in der akuten Phase verbaut.

Auch Gabriele Gaiser erinnert sich noch lebhaft an den Hagel-Sonntag: „Ich werde das Geräusch nie vergessen“, sagt sie heute. Das Geräusch, als riesige Hagelkörner ihr Auto in einen Totalschaden verwandelten. In der Dachgeschoss-Wohnung ihrer Tochter wurde das Fenster eingeschlagen. Ein dafür mitverantwortliches 12-Zentimeter-Hagelkorn bewahrte die Familie noch wochenlang in ihrer Gefriertruhe auf. Nachdem der Schaden am Haus eingedämmt war, schloss sich Gabriele Gaiser mit anderen Betroffenen zusammen: Im Mai 2014 wurde der „Verein zu Hagelabwehr“ ins Vereinsregister eingetragen.

Auch Schatzmeister Franz Eisele ist ein Gründungsmitglied. Er war damals mit dem Wohnmobil auf dem Heimweg von einer Fahrradtour auf der Schwäbischen Alb. „Als wir am Südbahnhof waren, haben wir die Hagelwolke schon gesehen“, erinnert er sich. Daheim angekommen, habe er das Wohnmobil auf dem Hof abgestellt – fünf Minuten später hatte es der Hagel zerschlagen. Auf 30 000 Euro schätze später die Versicherung den Wert des Mobiles, auf 33 000 Euro den Schaden. In den ersten Monaten nach der Gründung hatte der Verein den größten Zulauf. Wer Mitglied wird, zahlt einen Jahresbeitrag von mindestens 20 Euro. Firmen zahlen je nach Mitarbeiterzahl, Kommunen nach Einwohnern.

Mit dem Geld wird der Betrieb eines Hagelfliegers finanziert, der am Stuttgarter Flughafen steht. Hagelflieger sind besonders ausgerüstete Flugzeuge, die feinste Silberiodid-Partikel unter der Wolkenbasis ausbringen. Aufwinde sollen diese Partikel in die Gewitterwolke transportieren und den Hagel minimieren. Der Flieger selbst gehört dem Verein nicht: Das Geld, das die 1100 Mitglieder bezahlen, fließt nur in den Betrieb. Aber die Beiträge reichen noch nicht, sagt Schatzmeister Eisele: „Wir bräuchten 3000 Mitglieder um die komplette Saison über fliegen zu können.“ Hagelsaison ist von Mai bis September. 25 000 Euro kostet der Betrieb des Fliegers pro Monat, rund 45 000 Euro stehen dem Verein momentan pro Jahr zus Verfügung. Heißt: Nur sechs Wochen lang kann der Flieger momentan starten.

Mitgliederzahl steigt trotz intensiver Werbemaßnahmen nicht mehr so schnell

Die Mitgliederzahl des Vereins will – trotz intensiver Werbemaßnahmen – nicht mehr so schnell wachsen, wie noch zu Beginn. „Viele Menschen vergessen sehr schnell“, sagt Gabriele Gaiser. Je weiter sich das Hageljahr entferne, desto mehr nehme das Interesse ab. Der Antrag, dass sich auch der Landkreis finanziell dauerhaft am Flugbetrieb beteiligt, wurde vom Kreistag abgelehnt, sagt Gaiser: Bislang seien nur die beiden Gemeinden Metzingen und Grafenberg Mitglied im Verein. Im Rems-Murr-Kreis dagegen finanziere beispielsweise der Landkreis den Flugbetrieb die komplette Saison über. Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis sei der Landkreis nun, nach zehn Jahren, Vereinsmitglied geworden.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis, genauer in Donaueschingen, war der Hagelpilot Markus Duwe am 28. Juli 2013 im Einsatz. „Wir haben über den Radar verfolgt, wie das alles in Richtung Reutlingen weiterzieht“, erinnert er sich. Später sei er mit dem Zug heimwärts in diese Richtung gefahren: „Da sind Leute kreidebleich eingestiegen, das sah aus wie nach dem Krieg.“ Duwe erinnert sich auch noch gut an seinen ersten Einsatz als Hagelpilot vor acht Jahren: „Da ist man schon sehr angespannt, man lernt ja als Pilot eigentlich, dass man um ein Gewitter herum fliegen muss.“ Mittlerweile hat er rund 40 Hagelflüge auf seinem Konto.

Die Wirksamkeit von Hagelfliegern ist in der Bevölkerung wie auch bei Meteorologen durchaus umstritten. Das wissen auch die Vereinsmitglieder. Eisler verweist aber sofort auf eine Langzeitstudie zu diesem Thema aus Österreich, welche die Wirksamkeit bestätige. Gabriele Gaiser berichtet, dass manche Einwohner der stark betroffenen Gegenden regelrecht traumatisiert seien, seit dem großen Hagelsturm: „Ich bekomme noch heute bei Gewittern panische Anrufe, ob auch der Flieger unterwegs ist.“ Selbst wenn man durch dessen Einsatz nur die Größe der Körner minimieren könne, sei er jeden Cent wert, sagt sie: „Das hätte 2013 schon so viel gebracht.“

Das könnte dich auch interessieren:

Gratis-Brezeln Mittelstadt Bäckerei Bayer hat ein Herz für Kinder - ein Kunde beschwert sich darüber Ein anonymer Kunde beschwerte sich per Postkarte, dass die Bäckerei Bayer in seiner Filiale in Mittelstadt Brezeln an Kinder verschenkt.