Metzingen Grundsteinlegung vor 100 Jahren

Metzingen / swp

Die Vorgeschichte von Kemmler Baustoffe und toom in Metzingen reicht 100 Jahre zurück. Ende 1918 kaufte Franz Bail ein Handelsgeschäft in der Innenstadt. Bail war ein Unikum und ein stadtbekannter Geschäftsmann, der 97 Jahre alt wurde.

1973 stieg Kemmler Baustoffe als Teilhaber in die alteingesessene Metzinger Baustoffhandlung Bail ein, hat diese 1979 komplett übernommen und führt sie seit 1999 unter dem Namen Kemmler Baustoffe weiter. Die Vorgeschichte der Metzinger Niederlassung, zu der auch der toom-Baumarkt gehört, reicht allerdings viel weiter zurück – bis in die Zeit des Endes des Ersten Weltkriegs im Jahr 1918.

Genau dieser Tage vor 100 Jahren ist Franz Bail Unternehmer geworden, als er das bestehende Kohlen-, Eisenwaren- und Baumaterialiengeschäft von Wandel & Maier in der Innenstadt von Metzingen gekauft hatte. Alles, was vor dem Jahr 1918 liegt, ist im Nebel der Geschichte verschwunden. Mit Hilfe des heute 92 Jahre alten, ehemaligen Bail-Geschäftsführers Karl Gölz ist es gelungen, noch einige Erinnerungen an Franz Bail zusammenzutragen.

„Bail war ein regelrechtes Unikum“, sagt Gölz, der 1940 als Lehrling begonnen hatte. Noch Mitte der 1950er Jahre saß der über Siebzigjährige regelmäßig oft bereits morgens um fünf Uhr im Büro. Angesichts von mehr als 71 Jahren, die der stadtbekannte Geschäftsmann, leidenschaftlichen Hornbläser und Weinbergbesitzer in Metzingen gelebt hat, war selbst zu Lebzeiten von Bail nur wenigen Einheimischen bekannt, dass er kein gebürtiger Metzinger war, sondern 1884 in Raudnig im Sudetenland zur Welt gekommen ist. Verstorben ist er erst 1981 im sehr hohen Alter von 97 Jahren.

Nach Metzingen hatte Bail 1910 seine Liebe zur Blasmusik gebracht. Nach Schule und Lehrzeit hatte sich der Maurer- und Gipsergeselle 1904 auf die Walz begeben. Gemeinsam mit einem Freund war er 1907 der Musik wegen zunächst nach Grosselfingen gekommen und danach zur Militärmusik nach Tübingen gegangen. Von dort holte ihn der damalige Stadtmusikdirektor 1910 in die Stadtkapelle nach Metzingen. Der 26-jährige Bail fand in der Stadt an der Erms Arbeit als Maurer und Gipser und wurde heimisch.

Aus dem Ersten Weltkrieg kehrte Bail schwer verwundet zurück. Wegen einer Verletzung am Fuß humpelte er für den Rest seines Lebens, konnte nicht mehr in seinen erlernten Beruf zurückkehren und kaufte daher Gottlob Wandel dessen Geschäft in der Friedrichstraße ab. Bei der Übernahme und in den kommenden Jahrzehnten war der Betrieb noch ein Gemischtwarenladen. Zum breiten Angebot gehörten neben den Baustoffen, Kohlen, Farben und Eisenwaren sowie Geschirr, Porzellan und andere Haushaltswaren.

Franz Bail war ein erfolgreicher Geschäftsmann: Vor allem der Handel mit Baustoffen florierte. Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg zählte das Unternehmen ein gutes Dutzend Mitarbeiter, bildete eigenen Nachwuchs aus und besaß zwei Lastzüge, die Baustoffe zu den Kunden auslieferten. Mit Kriegsbeginn wurden die Lastwagen konfisziert und alle Mitarbeiter bis auf einen nach und nach zur Wehrmacht eingezogen – darunter auch Gölz, der seine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann bei Bail 1943 abgeschlossen hatte.„Erst 1948 kehrte ich nach drei Jahren Gefangenschaft wieder nach Hause zurück. Damals begannen wir zu dritt mit dem Wiederaufbau“, erinnert sich Gölz.

Nach dem Einbruch durch die Kriegsjahre erholte sich das Unternehmen rasch. Gölz übernahm mehr Verantwortung und löste den bereits über 70 Jahre alten Bail 1956 in der Geschäftsführung ab. In den 1970er Jahren wurde der alte Firmensitz im Stadtzentrum von Metzingen dann endgültig zu klein. Gölz plante den Umzug auf ein neues Gelände im Industriegebiet Längenfeld. Für die Realisierung dieses Vorhabens suchte er einen starken Partner, den er im Tübinger Familienunternehmen Kemmler fand.

Gemeinsam wurde in großem Stil investiert und neu gebaut. Am 22. März 1973 eröffnete das Bail Bauzentrum in der Sennefelderstraße 1 – 3. Der Standort in der Innenstadt wurde aufgegeben, das alte Wohn- und Geschäftshaus in der Friedrichstraße abgerissen und an selber Stelle ein größeres Geschäfts-, Ärzte- und Wohnhaus erbaut. 1979 übernahm Kemmler die Mehrheit im Unternehmen. 1986 wurde das Geschäft um den ersten Baumarkt Metzingens erweitert, der heute der größte im gesamten Ermstal ist.

Nach dem Rückzug von Gölz im Jahr 1995 firmierte das Bail Baustoffzentrum 1999 zu Kemmler Baustoffe um. Ein Jahr zuvor schon hatte der heutige Geschäftsführer Lothar Gauch die Niederlassungsleitung übernommen. Mit den beiden Standorten in der Senefelderstraße 1–3, hier sind der toom-Baumarkt und die Fliesen-Ausstellung angesiedelt, und dem Baustoffhandel in der Gutenbergstraße 57 ist Kemmler heute regionaler Marktführer mit der ältesten und größten Baustoff- und Fliesenfachhandlung in der Region.