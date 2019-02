Pfullingen Grünes Licht fürs Stadtbuskonzept

Von Evelyn Rupprecht

Das Bonbon gab’s am Schluss: Als die Präsentation des neuen Reutlinger Stadtbuskonzeptes im Pfullinger Gemeinderat schon fast gelaufen war, hatte der RSV-Vertreter noch eine gute Nachricht. Denn der Förderantrag in Sachen Umweltticket wurde vom Bund nicht nur genehmigt, sondern der Zuschuss kann auch auf alle beteiligten Kommunen umgelegt werden. „Schließlich hört die Luftverschmutzung nicht an der Gemarkungsgrenze auf“, argumentierte RSV-Marketingleiter Bernd Kugel. In konkreten Zahlen heißt das, dass die Pfullinger im ersten Jahr nach der Umstellung zwar noch 200 000 Euro an die RSV zahlen müssen, danach aber wird sich der jährliche Anteil auf 100 000 Euro reduzieren. Doch bei aller Freude über die Einsparungen gab’s auch Kritik von den Stadträten an der Neukonzeption, der die Stadt Pfullingen als Gesellschafterin am Dienstag zustimmen sollte.

Umgesetzt wird das neue Konzept ab September 2019. Dann wird die Reutlinger Gartenstraße zu einer Nahverkehrsachse, auf der zehn Linien der RSV fahren. Zwei davon, die Linien zwei und 21 – Letztere ersetzt die bisherige Nummer elf – bedienen auch Pfullingen. Beide sind ab Herbst zu den Hauptverkehrszeiten nicht mehr im 30- sondern im 20-Minuten-Takt unterwegs. Während die Linie zwei die Pfullinger über die Gartenstraße bis nach Ohmenhausen bringen kann, sorgt die Linie 21 für eine durchgängige Verbindung in den Reutlinger Nordraum mit Orschel-Hagen. In Schwachverkehrszeiten und an den Wochenenden sind beide Linien im Halb-Stunden-Takt unterwegs.

Doch trotz der Verbesserung bei der Taktung war SPD-Stadtrat Walter Fromm enttäuscht. Er hätte von der Umstellung mehr Vorteile für Pfullingen erwartet. Fromm hatte gehofft, dass die Linien entzerrt und näher an die Wohngebiete drankommen würden. „Was man aber bei der Feinerschließung noch überlegen kann. Man könnte in Richtung Quartiersbus gehen oder den Bürgerbus einbinden“, ging Bernd Kugel auf die Kritik des Stadtrats ein. Martin Fink (UWV) lobte indes vor allem die „klare Verbesserung in Richtung Tübingen und, dass die Bushaltestellen bald barrierefrei umgebaut werden“.

Wenig begeistert zeigte sich Bettina Bamberg (CDU) allerdings davon, dass ein Einzel-Kinderticket bei der RSV derzeit 1,80 Euro kostet – das ist eindeutig zu viel, findet sie. Weshalb Wolfram Auch (FWV) nachfragte, ob es, wie in anderen Kommunen, möglich sei, einen eigenen Innerortstarif festzulegen. „Damit könnten wir die Pfullinger in Pfullingen halten“, glaubt er. Tatsächlich ist es möglich, für die RSV-Fahrten innerhalb der Stadtgrenzen einen eigenen, günstigeren Tarif anzubieten. Bürgermeister Michael Schrenk will das jetzt prüfen lassen.

Am Ende gaben die Räte für das neue Stadtbuskonzept und auch die Einführung des Jahrestickets für 365 Euro einstimmig grünes Licht.