Wohnungsbau Grüne vermissen grün

Reutlingen / Carola Eissler

Lange hatten zahlreiche Anwohner der Peter-Rosegger-Straße und der Hans-Reyhing-Straße im Gemeinderat ausgeharrt, um die Diskussion um den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan für das ehemalige Bihler-Areal zu begleiten. Als dann endlich zu später Stunde der Tagesordnungspunkt aufgerufen wurde, war nur noch eine Handvoll Bürger anwesend, der Rest hatte schon längst den Heimweg angetreten. Dabei hatte der Bebauungsplan „Hans-Reyhing-Straße/Peter-Rosegger-Straße“ durchaus das Zeug, nochmals zu einem Politikum zu werden.

Denn die Grünen, allen voran Susanne Müller, zeigten sich hoch enttäuscht darüber, dass ihre Anträge zum Bebauungsplan und eine damit einhergehende stärkere Begrünung des Areals weder von der Verwaltung noch von den anderen Fraktionen aufgenommen worden seien. Weshalb man, ausgenommen einer Fraktionskollegin, gegen den Bebauungsplan stimmen werde. Müller betonte, es sei nach wie vor unklar, ob der Bolzplatz erhalten bleibe, auch die Zukunft des Spielplatzes sei ungewiss. „Auf dem ehemaligen Bihler-Areal werde jetzt zugebaut und verdichtet ohne entsprechend Bäume zu pflanzen.“

Ein Vorwurf, den Baubürgermeisterin Ulrike Hotz und Stefan Dvorak, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Vermessung, so nicht stehen ließen. Zum einen habe es für die Grünen-Anträge schlichtweg keine Mehrheit gegeben, zum anderen sei das zukünftige Gebiet durchweg begrünt. Dvorak machte zudem darauf aufmerksam, dass der Spielplatz erhalten werden könne respektive verlegt werde. Und entlang der Peter-Rosegger-Straße würden sehr wohl Bäume gepflanzt.

Ramazan Selcuk (SPD) zeigte sich ob der Reaktion der Grünen erbost. Es herrsche enorme Wohnungsnot, die Leute müssten horrende Mieten zahlen oder würden aus der Stadt gedrängt. Da verstehe er jetzt die Verweigerung der Grünen nicht.

Zahlreiche Einwände seitens der Anwohner waren bei der Stadt eingegangen. Am meisten kritisiert wird dabei die Geschosshöhe der zukünftigen Häuser und die befürchtete Verkehrsproblematik. Das zukünftige Wohnareal bleibt verkehrsfrei, die neuen Bewohner finden ihre Stellplätze in der Tiefgarage wobei pro Wohneinheit 1,25 Stellplätze berechnet werden. Da viele Familien bereits zwei Autos besitzen, dürfte es bereits hier zu einem Engpass an Stellplätzen kommen. Hinzu kommt, wie ein Anwohner in einer Stellungnahme anmerkt, dass völlig unklar sei, wo denn Besucher und Gäste der zukünftigen Bewohner parken sollen. Die Straßen rund um das Bebauungsplan-Areal seien bereits jetzt komplett zugeparkt, zu Stoßzeiten gebe es kein Durchkommen mehr. Die Achsen Alteburgstraße und Ringelbachstraße werden wohl zusätzlich belastet, so die Befürchtungen.

Die Stadt verweist auf das zukünftige Stadtbuskonzept, das mehr Nutzer vom Individualverkehr wegbringen soll. Außerdem sollen Car-Sharing und eine Verbesserung der Radwege eine Verlagerung des Verkehrs weg vom Auto und hin zu Bus, Bahn, Rad bewirken. Damit der Anlieferverkehr, zum Beispiel Paketdienste, nicht zusätzlich in das Gebiet fährt, wird über eine zentrale Packstation nachgedacht.

Ob das alles funktioniert, bleibt abzuwarten. Die Anwohner jedenfalls sind nicht davon überzeugt. „Der Verkehrskollaps ist vorprogrammiert und wird negative Auswirkungen auf das gesamte Georgenberggebiet haben“, äußert sich ein Anwohner in einer Stellungnahme.