Reutlingen Grüne Bänder sollen Aufmerksamkeit wecken

Reutlingen / Kathrin Kammerer

Am Samstag werden sie wieder auf dem Reutlinger Marktplatz stehen und auf ihre Arbeit aufmerksam machen: die Ehrenamtlichen vom Kinder- und Jugendhospizdienst. Zwischen 10 und 14 Uhr werden sie grüne Bänder verteilen, anlässlich des bundesweiten „Tages des Kinderhospizarbeit“.

Grün: Das ist die Farbe der Hoffnung. Und Hoffnung spielt im Leben von Familien, deren Kind lebensverkürzend erkrankt ist, eine ganz besondere Rolle. Lebensverkürzend erkrankt: Das kann Krebs sein, das können aber auch Stoffwechsel- und Gendeffekte sein, Muskelschwächen oder demenzielle Erkranungen. Eins wollen Silvia Ulbrich-Bierig (Geschäftsführerin des Ambulanten Hospizdienstes) sowie Dietmar Stooß und Rita Leonard (Koordinatoren des Kinder- und Jugendhospizdienstes) gleich klarstellen: „Was wir hier machen, das ist eine Lebensbegleitung, keine Sterbebegleitung.“ 25 Ehrenamtliche Helfer stehen momentan bereit, um Familien zu begleiten, deren Kinder krank sind. „Viele Familien unterstützen wir schon seit der Gründung des Dienstes, also seit fast sieben Jahren“, sagt Dietmar Stooß. 3000 Kinder und junge Erwachsene sind in die Baden-Württemberg lebensverkürzend erkrankt. Kinder- und Jugendhospizarbeit geht bis zum 28. Lebensjahr. „Dann versuchen wir den Übergang in eine andere Betreuung zu regeln“, sagt Rita Leonard. „Die Patienten fallen nicht mit einem Schlag aus dem System.“

Die Arbeit des Dienstes basiert auf dem Engagement Ehrenamtlicher (siehe Infokasten). Diese besuchen Familien: Manchmal auf Wunsch, manchmal auch regelmäßig. „Für die Eltern aber auch die Geschwister ist die Erkranung eines Kindes sehr belastend“, sagt Stooß. „Da kann es oft helfen, mit einer neutralen Person zu sprechen.“ Die ehrenamtlichen Helfer sind aber nicht nur Zuhörer, sie können auch ganz pragmatisch aushelfen: Beispielsweise wenn ein krankes Kind kurzfristig zum Arzt muss, die Eltern aber keine Betreuung für die Geschwister finden.

2018 hat der Kinder- und Jugendhospizdienst 15 Familien begleitet. Meistens arbeiten die Ehrenamtlichen in Tandems. Wenn einer ausfällt oder ihm sein Amt irgendwann zu viel wird, so stehen die betroffenen Familien nicht urplötzlich alleine und ohne Helfer da. „Betroffene brauchen oft Überwindung, bis sie sich bei uns melden“, weiß Stooß aus Erfahrung. „Oder sie kennen unser Angebot noch gar nicht.“ Auch dagegen wollen die Helfer nun am Samstag mit ihren grünen Bändern angehen: Sie wollen ihre Arbeit bekannter machen.

Wieso man sich für die Arbeit mit schwer kranken Kindern entscheidet? „Das sind oft Menschen, die eine ähnliche Situation schon erlebt haben“, sagt Stooß. „Wenn man keine Berührungsänsgte hat, dann kann man von diesen Kindern erstaunliches erfahren und viel lernen“, sagt Leonard. „Die betroffenen Kinder wissen oft mehr über das Leben und den Tod, als wir Erwachsenen ihnen zutrauen zu wissen.“

Und letztendlich steht Grün ja auch für neues Leben, für neue Kraft. Auch wenn die Konfrontation mit dem Tod oft ein Tabuthema ist, heißt es ja nicht, dass man aus dieser Arbeit nicht auch Kraft schöpfen kann.

Info Das Angebot beim Kinder- und Jugendhospizdienst ist kostenlos. Regelmäßig finden Gruppenveranstaltungen statt. Telefonnummer zur Kontaktaufnahme ist (0 71 21) 27 84 63.