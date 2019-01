Modellbau Grubenbahn dreht ihre Runden

Honau / swp

Seit vielen Jahren ist die kleine Modellbahn-Ausstellung im „Honemer Bahnhöfle“ gleich nach dem Jahreswechsel, eine Tradition. An den Wochenenden 5. und 6. Januar sowie 12. und 13. Januar ist es wieder soweit. Jeweils von 11 bis 18 Uhr können die herrlichen Miniatur-Wunderwerke bestaunt werden. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Auch in diesem Jahr zeigt man im Bahnhöfle einige sehr schöne Modellbahnanlagen und Dioramen. Auf vielfachen Wunsch präsentieren die Veranstalter nochmals einen Hingucker der besonderen Art: Die wundervolle Grubenbahn in der Spur 0n3 (Maßstab 1:45) nach amerikanischem Vorbild von Wolfgang und Florian Bertle aus Lichtenstein. Nicht nur die Augen kommen hier auf ihre Kosten, auch die Ohren werden durch die zahlreichen realistischen Umgebungsgeräusche, wie den Lärm der Loks und Wagen verwöhnt.

Nach längerer Pause kann man auch mal wieder eine Betriebsanlage im Maßstab 1:160 (Spur N) und einige Dioramen in diesem kleinen Maßstab ausstellen. Die kleine Baugröße zeugt von der Vielfältigkeit und den ungeahnten Möglichkeiten dieser meist viel zu wenig beachteten Baugröße.

An den beiden Samstagen, jeweils von 14 bis 16 Uhr, bietet der Förderverein einen nicht ganz kostenfreien Lokservice (für Märklin-Loks) an, heißt es in einer Mitteilung. Aber auch an die hungrigen und durstigen Besucher haben die Veranstalter gedacht. Im gemütlichen Café Güterrampe gibt es verschiedene Speisen und Getränke.