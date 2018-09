Reutlingen Großes Interesse am Reutlinger Fachkräftetag

Reutlingen / swp

Der Fachkräftetag in der Reutlinger Stadthalle ist heute Morgen erfolgreich gestartet. Schon zum Auftakt war das Interesse an der Messe groß. Noch bis 17 Uhr haben Interessenten die Möglichkeit vorbeizuschauen und sich zu informieren. Der Eintritt ist kostenlos.

In diesem Jahr wird der Fachkräftetag gemeinsam von den Verlagen der SÜDWEST PRESSE in der Region und dem Schwäbischen Tagblatt präsentiert. Die Veranstalter erwarten einen ähnlich guten Zuspruch wie 2016, als rund 500 interessierte Besucher beim Fachkräftetag vorbeischauten. Die Veranstaltung richtet sich an Absolventen von Hochschulen sowie an Wiedereinsteiger. Angesprochen sind aber auch qualifizierte Mitarbeiter, die auf der Suche nach neuen Herausforderungen sind. Sie alle können sich persönlich bei den rund 20 Unternehmen vorstellen.

Die Bandbreite der Aussteller, die sich in der Stadthalle präsentieren, ist groß: Sie reicht von B wie Berghof bis Z wie Zeltwanger. Darunter sind neben renommierten Mittelständlern auch große Sozialdienstleister wie die Samariterstiftung oder die Bruderhaus-Diakonie. Als Hausherr darf die Stadt Reutlingen selbstverständlich nicht fehlen.

Daneben erwartet die Besucher des Fachkräftetages ein interessantes Vortragsprogramm im ersten Obergeschoss: Um 13.15 Uhr wird Karl-Heinz Schuldt, Sozialpädagoge und Coach, über „Coaching und Weiterbildung für professionelle und persönliche Entfaltung“ referieren. Im Fokus seines Vortrags steht die Wiederentdeckung eigener Stärken und Ressourcen.

Den Abschluss des Vortragsprogramms gestaltet Dominik „Dodokay“ Kuhn. Er spricht um 14 Uhr über das Thema „Asoziale Medien – Über das Für und Wider von Kommunikation 4.0“.

Folgende Unternehmen und Kommunen sind als Aussteller beim Fachkräftetag Neckar-Alb in der Stadthalle Reutlingen vertreten: Berghof Gruppe, Brendle, Bruderhaus-Diakonie, Compdata Computer, Eissmann Group Automotive, Emag Eldec Induction, Fluro Gelenklager, Iltis, m&i Fachkliniken Hohenurach, Nagel Maschinen- und Werkzeugfabrik, Reiff Technische Produkte, Samariterstiftung, Schmitt und Sohn Aufzüge, Stadt Reutlingen, Südwest Presse/Schwäbisches Tagblatt, Sülzle - Stahl, Energie, Ideen, Tauster Personalberatung, toom Baumarkt, Tropenklinik Tübingen und Zeltwanger.