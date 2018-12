Reutlingen Großer Schritt zu mehr Gemeinsamkeit

Next

Reutlingen ÖPNV in der Metzgerstraße Foto Eissler.jpg © Foto: Carola Eissler

Im großen Sitzungssaal des Reutlinger Rathaus wurden gestern Abend die Weichen für die kommenden beiden Jahre gestellt. Die Sanierung des Marktplatzes wird um ein Jahr vorgezogen, und viel Geld fließt in den Öffentlichen Personennahverkehr. Dazu gibt es Anträge, die Parkgebühren zu senken. © Foto: Ralph Bausinger

Reutlingen / Von Ralph Bausinger

Am Dienstagabend um 21 Uhr war es soweit: Der Gemeinderat hat den Doppelhaushalt 2019/20 beschlossen. Die exakten Dimensionen des Zahlenwerks stehen erst am heutigen Mittwoch fest, wenn Kämmerer Frank Pilz die Auswirkungen der gestern Abend beschlossenen Anträge mit eingerechnet hat. Davon abgesehen bleibt der Doppelhaushalt ein „Hochkaräter“, wie ihn OB Barbara Bosch bei der Einbringung Ende September genannt hatte. In der Generalaussprache signalisierten die Fraktionen ihre Zustimmung zum Etat. Allein die Grünen hatten ihr Votum von der Entscheidung über zwei Anträge abhängig gemacht, stimmten aber letzten Endes mit Ausnahme von Susanne Müller ebenfalls zu.

CDU: Gabriele Gaiser sprach von einem „Doppelhaushalt mit Chancen, aber auch Risiken“. Die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende erwartet in naher Zukunft, bedingt durch die Unsicherheiten der Weltkonjunktur, eine deutliche Abschwächung der Konjunktur. Dies werde sich auf die öffentlichen Haushalte auswirken, als Folge würden die Steuereinnahmen – die Haupteinnahmequelle der Stadt – weniger stark sprudeln. Gaiser ging kurz auf die von ihrer Fraktion gestellten Anträge ein: die Förderung von Schulen, Kindergärten und Bildung, Bereich Kinder und Jugendliche, Unterstützung der Anliegen aus den Bezirksgemeinden, Stärkung der Innenstadt und des Einzelhandels sowie die Ausweitung der Wirtschaftskraft.

1000 Neubürger pro Jahr

Pro Jahr zögen rund 1000 Neubürger unter die Achalm, machten Reutlingen zu einem Anziehungspunkt. Deshalb sei es wichtig, den Ankauf von Flächen für die Wohnbauoffensive von drei auf sechs Millionen Euro in den beiden kommenden Jahren zu verdoppeln. „Wenn Arbeitskräfte mit ihren Familien in unsere Stadt ziehen möchten, dann benötigen wir dringend Wohnungen und Wohnflächen, hier müssen wir mehr tun“, betonte Gaiser. Um den Einzelhandel im Wettbewerb mit anderen Kommunen zu unterstützen, sei es ihrer Fraktion ein besonderes Anliegen, mit der Sanierung des Marktplatzes bereits 2019 zu beginnen.

SPD: Helmut Treutlein hatte seine Rede unter das Motto „Reutlingen rückt zusammen. Stärken wir den Zusammenhalt!“ gestellt. Die SPD sehe im Doppelhaushalt einen „großen Schritt zu mehr Gemeinsamkeit in der Stadt“, sagte der Fraktionsvorsitzende. Das millionenschwere Stadtbuskonzept bringe die Menschen zusammen. „Gemeinsam fahren, weniger Stickoxide, bessere Luft durch ein besseres Angebot. Das ist eine große Chance für unsere Stadt.“ Die große Mehrheit für die beschlossenen Millionen für den strategischen Grundstücksankauf für Wohnungsbau und Gewerbeflächen wertete Treutlein als „politisches Signal gegen steigende Mieten und Wohnungsmangel“.

Grüne: „Wir brauchen eine Verkehrswende!“, betonte Gabriele Janz. Wichtig sei, was den Menschen gut tue: Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum schaffen, Fahrbahnen zu Straßen für alle Verkehrsteilnehmer machen, Schönheit und Kultur der Innenstädte hervorheben. „Es geht um Revitalisierung, Aufenthaltsdauer und Entschleunigung“, unterstrich die Fraktionssprecherin. Sie kritisierte, dass die Verwaltung weder für den Fuß-, noch für den Radverkehr eine für ihre Fraktion akzeptable Planung vorgelegt habe und auch der Gemeinderat mehrheitlich hier nicht vorangehe. Sie bemängelte auch, dass das Gremium eine Erhöhung der Ansätze für die Umsetzung des Masterplans Radverkehr abgelehnt habe. 500 000 Euro reichten nicht aus, um die Lücken im Radwegenetz der Innenstadt zu schließen, allein der Ausbau der Charlottenstraße zur Fahrradstraße habe 450 000 Euro gekostet.

FWV: Soziale Sicherung, Stärkung der Wirtschaft und ein gutes Miteinander in einer lebenswerten Stadt, benannte Jürgen Fuchs als tragende Säulen der FWV-Haushaltspolitik. Wohnen zu bezahlbaren Preisen sei ein soziales Grundbedürfnis. Hier greife das auch von der FWV mitinitiierte „Reutlinger Wohnbauförderprogramm“. Weiter sprach sich der Fraktionschef für den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen, Mensen und sonstigen Bildungsangeboten aus. Mit ihren Anträgen wollten die Freien Wähler eine raschere Umsetzung erreichen. Er plädierte für den Erhalt der „Alten Reithalle“. Zum Abschluss seiner Rede würdigte Fuchs die Oberbürgermeisterin: Sie habe mit ihren Bürgermeister-Kollegen den „Frachtsegler Reutlingen gut durch Stürme, hohe See wie auch Flauten gebracht“.

WiR: Die Verschiebung hoher Kosten in die mittelfristige Finanzplanung mache ihrer Fraktion Sorgen, sagte Ute Beckmann. Sie verwies darauf, dass die langanhaltende, wirtschaftliche Hochphase erste Risse zeige. Mit Blick auf die noch sprudelnden Steuereinnahmen sei die Erwartung von Bürgern und Institutionen sehr groß, allen ihren Erwartungen nachzukommen: „Aber leider ist der Haushalt der Stadt kein Wunschkonzert“, konstatierte die WiR-Stadträtin. Scharf kritisierte Beckmann den Umgang der Stadtverwaltung mit dem Beschluss des Gemeinderats, der vor zwei Jahren mehrheitlich entschieden hatte, Planungsmittel für ein Bürgerhaus einzustellen.

FDP: Gewohnt launig trug Hagen Kluck seine Ausführungen vor. Zwar habe die Ratsmehrheit in den Vorberatungen die meisten FDP-Anträge abgelehnt: „Aber CDU, SPD und Grüne haben nicht alle Funken der Hoffnung austrampeln können.“ Die Festspiel-Idee werde, so der Fraktionschef, in Zusammenhang mit der Kulturkonzeption weiterverfolgt. Und auch die Nebenstraßen der Wilhelmstraße könnten auf eine Sanierung hoffen. Kluck bedauerte, dass das Gremium mehrheitlich einen ebenerdigen Überweg über die Konrad-Adenauer-Straße auf Höhe der Stadthalle ablehnt. Als FDP müsse man nur warten können, dann übernähmen andere Fraktionen liberale Ideen, wie der Antrag der SPD für einen Schaubauernhof auf dem Hofgut Alteburg zeige. Eine Studie soll jetzt die Machbarkeit prüfen.

Linke Liste: Das Bekenntnis, dass Reutlingen eine Stadt der Vielfalt (40 Prozent der Bürger haben einen Migrationshintergrund) sei, reiche nicht aus, es müssten bei der Herausforderung Integration, bei der Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums, bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen auch außerhalb der Kindergärten, Schulen und Familien auch Taten folgen, sagte Carola Rau: „Das ist keine Sozialromantik, sondern eine menschliche Notwendigkeit und eine sinnvolle Investition in die Zukunft.“ Hier werde auf Kosten derjenigen gespart, die auf einen starken Staat angewiesen sind, während eine moderate Erhöhung der Gewerbesteuer abgelehnt werde, kritisierte Rau.

Positive Ansätze

Dennoch sieht die Linken-Stadträtin positive Ansätze wie die Aufstockung des Personals für Verwaltung und Kinderbetreuung oder auch die Umsetzung des Stadtbuskonzepts. Allerdings fehle, bemängelte Rau, der „große Wurf einer Stadtentwicklung, die in ihren verschiedenen Aspekten aufeinander abgestimmt ist“.