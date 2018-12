Brand Großeinsatz im Ringelbachgebiet

Von Evelyn Rupprecht

Es war vermutlich ein technischer Defekt, der am späten Sonntagnachmittag einen Zimmerbrand in einer Asylbewerber-Unterkunft in der Ringelbachstraße auslöste.

Kurz vor 17 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, die schon wenige Minuten später vor Ort war, „und den Brand schnell gelöscht hatte“, wie Einsatzleiter Dirk Mettenberger erklärte. Gleich mehrere Notrufe waren bei der Leitstelle eingegangen – und das aus gutem Grund. Denn es gab nicht „nur“ zwei Verletzte durch Rauchgas, das Gebäude musste auch komplett evakuiert werden.

Gut 50 Bewohner, so ein Polizeisprecher, mussten das Haus verlassen und wurden später von den Kräften des DRK darauf hin untersucht, ob auch sie Rauchgas ein geatmet oder andere Verletzungen hatten. Um die Menschen zur Untersuchung in ein ruhigeres Umfeld zu bringen, hatte die Polizei extra einen RSV-Bus angefordert, wobei auch viele der Betroffenen direkt in einem Nachbargebäude Platz fanden.

Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen und 46 Leuten vor Ort, die Polizei „mit dem gesamten Revier“, genauer mit allen verfügbaren Kräften, wie einer der Beamten mitteilte.