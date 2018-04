Raumausstatter Große Show bei der Messe

Reutlingen / swp

Mit einer großen Show bei der Messe „Handwerk Energie Zukunft“ am 5./6. Mai wollen die Raumausstatter-Fachbetriebe ihre Branche in den Fokus des Kunden stellen. In einem Show-Truck werden die wesentlichen Tätigkeitsbereiche des Handwerks präsentiert. Die Betriebe können von der guten Baukonjunktur profitieren und sind gut beschäftigt. Die Ausbildungszahlen ziehen kräftig an und erreichen Rekordniveau, so die Aussagen bei der Mitgliederversammlung.

Der Metzinger Obermeister der Raumausstatter-Innung Kreis Reutlingen, Thomas Reusch, konnte über zwei Drittel seiner Mitglieder bei der Jahrestagung in der Reutlinger Kreishandwerkerschaft begrüßen. Erfreut konnte er berichten, dass auch sein Handwerk von der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und der guten Baukonjunktur profitieren kann. Die Beschäftigungszahlen in dem Handwerk sind überaus stabil. Die Betriebe sind auch zuversichtlich, dass dies im neuen Jahr auf einem hohen Niveau weitergehen wird.

Erfreulich ist, dass die Branche in dem schwierigen Wettbewerb um Auszubildende punkten kann: „Die Zahl der neu angefangenen Ausbildungsverhältnisse hat sich mehr als verdoppelt“, sagte Thomas Reusch. In der Gewerblichen Berufsschule Saulgau, in der die Auszubildenden dieses Handwerks beschult werden, sind mittlerweile wieder zwei Klassen für Raumausstatter/innen eingerichtet, was die Betriebe sehr freut und hoffnungsfroh stimmt.

Damit diese gute Zahl keine Eintagsfliege bleibt, haben sich die Betriebe in der Mitgliederversammlung sehr intensiv mit einer qualitativen Verbesserung der Ausbildung beschäftigt. Ausgeweitet werden soll die überbetriebliche Ausbildung. Vorgesehen sind einheitliche Prüfungen und vieles mehr.

Damit die Branche auch in Zukunft nicht in Vergessenheit gerät, plant die Innung eine große Show: Bei der Messe „Handwerk Energie Zukunft“. Am 5. und 6. Mai, auf dem Gelände Bösmannsäcker in Reutlingen, wollen sie mit einem Truck die wesentlichen Tätigkeitsfelder ihres Berufsstandes vorstellen. Dieser Show-Truck beeindruckt bereits durch seine Ausmaße: 20 Meter lang, vier Meter breit und über vier Meter hoch sind bei allen Messebesuchern, so die übereinstimmende Meinung, nicht zu übersehen.

Reutlingens Kreishandwerksmeister Dieter Laible lobte gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Reutlinger Kreishandwerkerschaft, Ewald Heinzelmann, das Engagement der Innung. Es sei sehr erfreulich, dass sich eine so kleine Innung an ein großes Projekt heranwage, um Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu erreichen.

Kreishandwerksmeister Laible sprach zudem einige wichtige, handwerksrelevante Themen an. Hinsichtlich möglicher Diesel-Fahrverbote mahnt er zur Ruhe. Er ist sich auch sicher, falls Fahrverbote tatsächlich kommen sollten, dass es für den handwerklichen Lieferverkehr Ausnahmen geben wird. Wovon Handwerker in Reutlingen trotzdem sehr nachteilig betroffen sind, seien die seit Einführung der Geschwindigkeitsbegrenzungen deutlich längeren Staus. Mitarbeiter des Handwerks stehen in Reutlingen teilweise stundenlang in Staus bis sie zu den Kunden kommen.

Auf die Betriebe kommen in diesem Jahr zahlreiche Neuerungen zu. Der Geschäftsführer der Reutlinger Kreishandwerkerschaft, Ewald Heinzelmann, informierte zunächst über das neue Bauvertragsrecht. Deutlich bessergestellt werden die Betriebe bei der Mängelhaftung gegenüber Lieferanten, die fehlerhafte Produkte liefern. Große Unsicherheit herrscht bei der Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung. Last but not least sind die Betriebe dabei die Gewerbeabfallverordnung umzusetzen.