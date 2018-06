Reutlingen Großartige Bühne

Eine gemeinnützige Stiftung

Die Bruderhaus-Diakonie, eine gemeinnützige Stiftung, ist in 15 Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg tätig und betreut und begleitet rund 10.000 Menschen. Die Bruderhaus-Diakonie ist in den Geschäftsfeldern Altenhilfe, Behindertenhilfe, Jugendhilfe und Sozialpsychiatrie tätig. Bei der Bruderhaus-Diakonie und ihren Töchtern arbeiten rund 4000 Mitarbeitende. Die Bruderhaus-Diakonie hat eine über 150-jährige Geschichte und lebt in lebendiger Tradition des Gründers Gustav Werner.