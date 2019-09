Heinz Bertsch ist zurück und veranstaltet in den Räumen der Grillschule Weber Grill, die in der Alten Färberei untergebracht ist, vier Abende mit Disco- und Livemusik. Die Konzertreihe startet am 31. Oktober mit dem Auftritt der Queen-Tributeband Vipers und endet am 20. Mai 2020 mit dem Konzert von ABBA-Dream.

Konzertreihen und Musikfestivals haben es schwer in Reutlingen und sind im Jahr 2019 dünn gesät: So überlegt Tobias Festl noch, ob er seine KulKult-Reihe donnerstags im Pappelgarten fortführen soll. Das Marktplatz-Festival gibt es schon lange nicht mehr und auch das zweitägige Burning-Eagle-Festival hat sich in diesem Jahr von der Achalmstadt verabschiedet. Nun wagt sich der Reutlinger Veranstalter Heinz Bertsch an ein Projekt, das an vier Abenden in der Alten Färberei Livemusik und Tanzparty miteinander verbindet.

Der ehemalige Black-Mustang-Betreiber möchte Veranstaltungen „mit Discoklassikern und Livemusik aus den letzten fünf Jahrzehnten“ anbieten, und vor allem will er „Reutlingen endlich aus seinem kulturellen Tiefschlaf herausholen“. Mit dieser Konzertreihe solle der Konzertkultur ein Stellenwert eingeräumt werden, der der Größe der Stadt entspricht.

Dafür hat er zum Start am Donnerstag, 31. Oktober, die aus Italien stammende Queen-Tribute-Band Vipers engagiert. Dabei handele es sich um „eine der besten Queen-Bands“, heißt es im Ankündigungstext. Seit 2002 huldigt die Band um Sänger Giuseppe Maffioni der legendären britischen Gruppe um den unvergessenen Freddy Mercury, der 1991 im Alter von 45 Jahren überraschend an Aids gestorben ist. Das Konzert ist in zwei Blöcke aufgeteilt, von 22 bis 23 Uhr und von Mitternacht bis ein Uhr morgens. Davor wird ab 21 Uhr DJ Ernst O. Rock- und Popklassiker der letzten fünf Jahrzehnte auflegen. Einlass ist bereits um 19.30 Uhr, sodass sich die Besucher stimmungsvoll auf das Livekonzert einstimmen können.

Auch das zweite Konzert am 11. Januar mit der Tributeband Backstreet’s Back verläuft nach demselben Prinzip: Der Abend beginnt um 21 Uhr mit Discomusik zum Tanzen, bevor dann die ebenfalls aus Italien stammende Band die bekannten Songs der Backstreet Boys live präsentiert. In den 90er-Jahren war das US-Quartett die Boygroup schlechthin, mal sehen, ob ihr Imitat mit fünf Sängern und vier Begleitmusikern auch die Herzen der weiblichen Fans aus Reutlingen höher schlagen lässt.

Mit Beatles-Revival in 1960er-Jahre

Am Samstag, 21. März, geht es weiter mit dem Beatles-Revival „Help!“ und einer Zeitreise zurück in die 60er-Jahre. Wer kennt sie nicht, Paul, John, George und Ringo? Fast jeder kann diese vier Vornamen problemlos der richtigen Band zuordnen. Ähnlich verhält es sich mit Songs wie „Yesterday“, „Help“, „All you need is Love“, „Hey Jude“ oder „Let it be“. Die Band aus Slowenien erweckt die legendären Hits der erfolgreichsten Band aller Zeiten wieder zum Leben und versucht sie genau so zu präsentieren, wie sie damals von den Fab Four gespielt wurden. Die Konzertreihe endet am Mittwoch, 20. Mai mit der Gruppe ABBA-Dream, die die Hits des schwedischen Erfolgsquartetts nachspielt.

Der mit 78 Jahren immer noch umtriebige Konzertveranstalter stieg nach einer Ausbildung zum Schaufensterdekorateur beim damaligen Kaufhaus Horten und einem kurzen Ausflug als Model in den 60er-Jahren ins Unterhaltungsgeschäft ein, arbeitete in der Messegestaltung und im Münchner Stadtteil Schwabing. 1967 übernahm er die Reutlinger Diskothek Black Mustang, die er rund 35 Jahre betrieb. Die unterschiedlichen Bereiche seiner Biografie lässt er auch in seine als „Black Mustang Abende“ titulierte Events einfließen: So wird der Saal thematisch passend zur jeweils auftretenden Band gestaltet und mit Dia-Projektoren historische Bilder der Originalbands an die Wände projiziert.

Der Saal der Grillakademie fasst laut Bertsch zwischen 500 und 600 Besucher. Eine Fortsetzung der Reihe wird vor allem von der Resonanz der Veranstaltungen abhängig sein. Heinz Bertsch sieht den „Black-Mustang-Abenden“ jedenfalls mit viel Optimismus entgegen. Getreu dem Motto: Mit neuem Schwung geht alles besser.

