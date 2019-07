Ein anonymer Kunde beschwerte sich mit einer Postkarte, bei der Bäckerei und Konditorei Bayer darüber, dass diese in ihrer Filiale in Mittelstadt Brezeln an Kinder verschenkt.

Facebook-Post geht viral

Die Postkarte war an den Bäckermeister Martin Bayer adressiert. Der Verfasser des Schreibens findet es unmöglich, dass in der Filiale in Mittelstadt kleine Brezeln an Kinder verschenkt werden und er alles bezahlen müsse. Er pöbelte auch gegen die Eltern der Kinder und dass die bezahlende Kundschaft die kostenlosen Brezeln beim Einkauf mitfinanziert. Der 40-Jährige Bayer und seine Belegschaft ärgerten sich so sehr über das Schreiben, dass Bayer die Postkarte auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte und mit einem Kommentar versah. „Keine Sorge unsere kleinen Kunden werden trotzdem weiterhin ihre Kinderbrezel bekommen“, so der Bäckermeister.

Der Facebook-Post mit der Postkarte auf der Seite der Bäckerei Bayer.

In kürzester Zeit ging sein Post in den Sozialen Medien viral und der Bäckermeister erhielt breite Unterstützung. 150 Mal allein wurde der Facebook-Post geteilt, 180 Mal kommentiert, mehr als 200 Mal geliked und Tausende von Menschen haben ihn gelesen. Der Zuspruch gibt im Recht und der Bäckermeister aus Mittelstadt, mit dem großen Herz für Kinder, wird auch weiterhin Brezeln verschenken.

