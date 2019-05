Als einen „Glücksfall für Betzingen“ bezeichnete der Amtsleiter für Stadtentwicklung und Vermessung Stefan Dvorak am Donnerstagabend im Gemeinderat das städtebauliche Entwurfskonzept für das sich im Eigentum der Stadt befindende Egelhaaf-Areal in der Betzinger Ortsmitte, zwischen Heppstraße und Mühlkanal. Vom Feingefühl der Architekten war die Rede, von einer Planung, die sich sehr gut in die Ortsmitte einfüge. Der Entwurf der Arbeitsgemeinschaft BPD Immobilienentwicklung GmbH, Bottega+Erhardt Architekten und Koeber Landschaftsarchitektur aus Stuttgart war als Sieger aus dem Investorenauswahlverfahren hervorgegangen. Der Gemeinderat stimmte dafür, diesen Entwurf zur Grundlage für das weitere Bebauungsplanverfahren zu machen.

83 neue Wohnungen

Auf dem 1,35 Hektar großen Areal, wo bis 2016/17 die Firma Alan ihren Standort hatte, entstehen 83 Wohnungen für 170 neue Bewohner sowie Gastronomie und kleine Geschäfte. Auch öffentliche Nutzungen von Volkshochschule und Tagestreff sind vorgesehen. Der Siegerentwurf sieht fünf dreigeschossige Baukörper entlang des Mühlkanals vor, eine größtenteils viergeschossige Blockrandbebauung entlang der Heppstraße sowie zwei dreigeschossige Wohngebäude rund um einen Quartiersplatz. Markant soll das neue Viertel allemal werden durch den Teil­erhalt der Gebäudestruktur des ehemaligen Fabrikkomplexes. Auch der ehemalige Industrieschornstein sowie die Shedhallen werden erhalten bleiben. Das Quartier soll autoarm werden. Das heißt, dass für alle zukünftigen Bewohner eine zentrale Tiefgarage gebaut wird. Für manche Bewohner würde dies allerdings auch bedeuten, dass sie je nach Lage ihrer Wohnung längere Wege in Kauf nehmen müssen, um an ihr Fahrzeug zu gelangen. Eine zweite Zufahrt über die Röntgenstraße könnte hier eine Lösung sein.

Nicht glücklich ist man sowohl bei der Verwaltung als auch im Gemeinderat über die Fassadenansicht zur Heppstraße hin. Dies habe auch dem Preisgericht nicht gefallen und müsse dahingehend überarbeitet werden, dass die Fassade freundlicher werde, berichtete Dvorak.

Die Bebauung des Egelhaaf-Areals wird es auch ermöglichen, eine Wegeverbindung zwischen dem neuen Quartier und der angrenzenden Hoffmannschule zu schaffen. Auch der Bereich zwischen der Hans-Roth-Halle und der Kemmler-Halle könnte ganz neu gestaltet werden. Der Mühlkanal soll geöffnet und ausgebaut werden, der ganze Bereich zur Naherholungszone werden.

Das Bebauungsplanverfahren wird nun weitergeführt. Gleichzeitig führt die Stadt Grundstücksverhandlungen mit dem Investor und bereitet einen Kaufvertrag vor, wie es in der Sitzung hieß. Das Egelhaaf-Areal ist eine der letzten großen Flächen im Stadtgebiet.

Die Firma Egelhaaf wurde 1861 in Betzingen gegründet. Sie war spezialisiert auf Textilmaschinenzubehör. Ab 1905 folgten mehrere Verkäufe. 1985 wurde das Unternehmen von der Pfullinger Anhängerfabrik Fischer aufgekauft und firmierte laut Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg unter C.C. Egelhaaf GmbH & Co KG Maschinenfabrik, heute mit Sitz in Albstadt.

