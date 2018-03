Kriminalität Gleich mehrere Anzeigen

Reutlingen / swp

Etliche Strafanzeigen hat sich am Montagabend, gegen 20 Uhr, ein 28 Jahre alter Mann eingehandelt. Mit einem Renault Twingo verursachte er zunächst einen kleineren Verkehrsunfall, bei dem er in der Sickenhäuser Straße beim Rangieren einen geparkten BMW beschädigte. Ohne sich um den Sachschaden von 2000 Euro zu kümmern, türmte der junge Mann danach. Nach etwa 15 Minuten konnte der polizeibekannte 28-Jährige angetroffen und kontrolliert werden. Der Autofahrer stand mit knapp zwei Promille, wie ein Alkoholtest ergab, nicht nur erheblich unter Alkoholeinfluss, sondern hatte auch keinen Führerschein. An seinem Twingo waren zudem gestohlene Kennzeichen angebracht, was ihm neben einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls auch noch weitere Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Kennzeichenmissbrauchs einbrachte. Im Fahrzeug lagen zudem noch entstempelte Kennzeichen, deren Herkunft bislang ebenso wenig geklärt werden konnte, wie die Frage, ob sich der Kleinwagen regulär im Besitz des 28-Jährigen befand. Damit nicht genug. Der junge Mann, dem in der Folge eine Blutprobe entnommen wurde, ließ sich auch noch zu Beleidigungen gegenüber den Polizeibeamten hinreißen, was ihm noch eine Strafanzeige einbrachte. Sowohl der Renault, als auch die Kennzeichen wurden von der Polizei beschlagnahmt.