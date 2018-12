Reutlingen Gewerkschaft: Warnstreik bei Bahn beendet

Next

In Reutlingen warteten viele Pendler lange vergeblich auf ihre Züge. © Foto: Giovanni De Nitto

Reutlingen / lsw

Bei der Deutschen Bahn hat die Gewerkschaft EVG ihren Warnstreik nach mehreren Stunden beendet. Das sagte ein Sprecher der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft am Montag. Kunden müssen nach Bahnangaben aber noch den ganzen Tag mit Einschränkungen rechnen, vor allem im Fernverkehr. „Die Wucht des Streiks macht deutlich, wie groß die Verärgerung der Kollegen darüber ist, dass weiter kein abschlussfähiges Angebot vorliegt“, sagte der Gewerkschaftssprecher. Sobald die Bahn schriftlich ein verbessertes Angebot vorlege, sei die EVG bereit, die Tarifverhandlungen wieder aufzunehmen.Der vierstündige Warnstreik hatte am Morgen um 5.00 Uhr begonnen. ICE und Intercitys fuhren nicht, auch im Regionalverkehr kam es zu erheblichen Einschränkungen, in einzelnen Bundesländern fuhr kaum ein Zug. Auch die Reisezentren wurden bestreikt.

Auch in der Region Verspätungen

Die Warnstreiks bei der Bahn trafen den Berufsverkehr auch in der Region. Am Reutlinger Hauptbahnhof warteten am frühen Vormittag eine Vielzahl von Pendler zunächst vergeblich: „Ich stehe hier seit über einer Stunde, ohne jegliche Information, ob mein Zug überhaupt noch kommt“, ärgerte sich ein Pendler der nach Nürtingen fahren wollte. Der Streik ist zwar mittlerweile offiziell beendet, doch es wird wohl den ganzen Tag noch zu Ausfällen und Verspätungen kommen.