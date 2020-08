Nachdem auch die zweite Verhandlung über einen neuen Entgelttarifvertrag für die rund 2000 Beschäftigten der Mineralbrunnenindustrie Baden-Württemberg ergebnislos vertagt worden war, hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zu landesweiten Warnstreiks aufgerufen.

Die 139 Beschäftigten von Romina Mineralbrunnen in der Germanenstraße 21 werden am heutigen Mittwoch, 12. August, ab 12.30 Uhr ihre Arbeit niederlegen, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.

„Wir lassen uns nicht hinhalten“, betont Karin Brugger, Geschäftsführerin der NGG-Region Ulm-Aalen/Göppingen. „Wir fordern eine angemessene Tarifsteigerung. Die Kolleginnen und Kollegen haben mehr verdient als null Euro“. „Dies ist umso unverständlicher, als dass die Beschäftigten von Mehrarbeit, Überstunden und Sonderschichten in ihren Betrieben berichten“, unterstreicht die Gewerkschafterin.

Faires Angebot gefordert

Die Tarifkommission fordert die Arbeitgeberseite daher dazu auf, beim nächsten Verhandlungstermin am Freitag, 14. August, ein faires Angebot für eine angemessene Erhöhung der Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütung in einem Anschlusstarifvertrag mit einer Laufzeit von zwölf Monaten vorzulegen. „Die Beschäftigten haben eine Wertschätzung der guten Arbeit verdient. Der Erfolg der Betriebe beruht auf einer engagierten Belegschaft. Sie haben einen Anspruch auf ein deutliches Plus im Geldbeutel“, sagte die Gewerkschafterin Karin Brugger.

Mehrere Betriebe betroffen

Unter das Tarifgebiet fallen unter anderem die Betriebe: Mineralbrunnen Teinach in Bad Teinach, Romina Mineralbrunnen in Reutlingen, Aqua Römer in Mainhardt, Bad Dürrheimer Mineralbrunnen in Bad Dürrheim, Imnauer Mineralquellen in Haigerloch, Mineralbrunnen Krumbach in Kißlegg, Rietenauer Mineralquellen in Aspach, Lieler Schlossbrunnen in Schliengen, Liebenzeller Mineralbrunnen in Bad Liebenzell, Peterstaler Mineralquellen in Bad-Peterstal, Schwarzwaldsprudel in Wildberg, Wildbadquelle in Schwäbisch Hall und die Firma Winkels.