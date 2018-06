Stadthaushalt Gewerbesteuer: Die große Unbekannte

Reutlingen / Von Ralph Bausinger

Steigende Einnahmen, sinkende Schulden: In den vergangenen Jahren kannte die finanzielle Lage der Achalmstadt nur eine Richtung: Sie hat sich stetig verbessert. Die Zahlen, die Kämmerer Frank Pilz jetzt am Donnerstagabend im Finanz- und Wirtschaftsausschuss des Gemeinderates vorstellte, sind nach wie vor gut. Es zeigen sich jedoch bei der Gewerbesteuer erste Anzeichen einer wirtschaftlichen Abschwächung.

Seit vergangenem Jahr bilanziert die Stadt nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. Für 2018 rechnet Pilz im Ergebnishaushalt mit einem Budgetergebnis (entspricht der Zugführungsrate in der kameralistischen Haushaltsführung) von 22 Millionen Euro, das sind 11,4 Millionen mehr als geplant. Von dieser Verbesserung wurden allerdings schon 10,6 Millionen Euro verwendet, um den Bau von Flüchtlingsunterkünften zu finanzieren. Äußerst positiv entwickelten sich auch die Schlüsselzuweisungen des Landes: Hier kalkuliert Pilz für 2018 mit 80,6 Millionen Euro – das sind rund 9,7 Millionen mehr als vorgesehen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt mit 67,1 Millionen ebenfalls rund 4,9 Millionen Euro über Plan.

Dass es aber nicht immer nur nach oben weitergeht, deutet sich an der bisherigen Entwicklung der Gewerbesteuer an. Hier nahm die Stadt bis Ende Mai rund 13 Millionen Euro weniger ein als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Damit liege die Stadt wieder auf dem Niveau der Jahre 2014 bis 2016, sagte Pilz. Wie sich die Einnahmen bis zum Jahresende entwickelten, sei schwer abzuschätzen. Dennoch geht der Kämmerer davon aus, den Planansatz von 67 Millionen Euro erreichen zu können. Mit Gewerbesteuereinnahmen von 580,97 Euro pro Bürger liegt Reutlingen immer noch rund 107 Euro unter dem Landesschnitt.

Unterm Landesschnitt

Die Gewerbesteuer- (12,1) und FAG-Umlage (40,8 Millionen Euro) bleiben 2018 weitgehend konstant. 58,2 Millionen Euro muss die Stadt den Kreis bezahlen, das sind, bedingt durch die niedrigere Kreisumlage, 2,5 Millionen Euro weniger als geplant.

Im Finanzhaushalt stehen 5,5 Millionen Euro für Grunderwerb bereit. Eine Million wurde bereits ausgegeben, für weitere 2,2 Millionen übt die Stadt ein Vorkaufsrecht aus. Für Bauinvestitionen stellt die Stadt Reutlingen in diesem Jahr insgesamt 41,75 Millionen bereit – davon sind 26,1 Millionen Euro bereits abgeflossen oder durch Aufträge gebunden. Im Gegensatz zum Grunderwerb geht Pilz hier nicht davon aus, dass die Mittel 2018 komplett verbraucht werden.

Ende Mai umfasste der Schuldenstand der Stadt (ohne Eigenbetriebe) 72,6 Millionen Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 630 Euro entspricht. Der Kämmerer geht allerdings davon aus, dass sich der Schuldenstand zum Jahresende erhöhen wird.

Alle Redner verwiesen auf die guten Zahlen, richteten ihren Blick aber auch auf drohende Risiken. So erkannte der FWV-Fraktionsvorsitzende Jürgen Fuchs im prognostizierten Rückgang der Gewerbesteuer „erste Anzeichen von Wetterleuchten in der Wirtschaft“. Und er erinnerte daran, dass die erwirtschafteten Mehreinnahmen fast vollständig in den Bau der Flüchtlingsunterkünfte geflossen seien. Was passiere, wenn es diese Überschüsse nicht mehr gebe, fragte Fuchs, dessen Fraktion einen Stresstest für die kommunalen Haushalt beantragt hatte (wir berichteten).

Reutlingen befinde sich alles in allem in einer „sehr positiven Situation“, sagte Andreas vom Scheidt. Allerdings müsse die Stadt als Industriestandort im Wandel Gewerbeflächen für Unternehmen anbieten, die neue Technologien entwickeln, betonte der CDU-Stadtrat.

Trotz der aktuell „sehr guten Situation“ müsse allen klar sein, dass die „Stadt wieder in schweres Wasser komme“, sagte Helmut Treutlein (SPD). Insbesondere beim Ausbau der Schulen sei Reutlingen auf Zuschüsse des Landes angewiesen.

Auch für Hagen Kluck gibt es keine Alternative zum Wachstum. Weiter gelte es, so der FDP-Fraktionschef, die Sozialausgaben im Blick zu behalten.