Was den Anteil der Menschen mit chronisch-entzündliche Atemwegserkrankungen betrifft, bestechen die Landkreise Tübingen und Zollernalb mit Spitzenwerten im Vergleich zu anderen Kreisen in Baden-Württemberg. In Reutlingen dagegen gibt es mehr Asthmapatienten als im Landesdurchschnitt.

In Baden-Württemberg waren 2018 410000 Menschen an Asthma bronchiale erkrankt, insgesamt 3,5 Millionen Menschen in ganz Deutschland. Laut dem aktuell veröffentlichten Gesundheitsatlas Asthma des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) macht das einen Anteil von 3,7 Prozent auf Landesebene und einen Anteil von 4,2 Prozent auf Bundesebene aus. Auf Kreisebene lässt sich für die Region folgendes Ranking ablesen: Mit einem Anteil von 3,0 Prozent an Asthmapatienten kommt der Landkreis Tübingen auf einen beachtlichen zweiten Rang von 44 Kreisen in Baden-Württemberg. Nur in Heidelberg leiden weniger Menschen an Asthma (2,9 Prozent, Rang 1). Mit einer Asthmahäufigkeit von 3,5 Prozent liegt der Zollernalbkreis auf Rang 9. Abgeschlagen mit einem Patientenanteil von 4,0 Prozent reiht sich Reutlingen im hinteren Drittel auf Rang 34 ein.

Asthma und Corona

Zu den Risikofaktoren für Asthma bronchiale gehören allergische Erkrankungen, eine genetische Veranlagung, Entzündungen im Hals-Nasen-Ohren-Bereich sowie das permanente Ausgesetztsein gegenüber Reizstoffen in der Luft, wie etwa Tabakrauch, Chemikalien oder Luftverschmutzung. Die Ergebnisse des Gesundheitsatlas des WIdO zeigen, dass auch Übergewicht und Adipositas die Entstehung von Asthma begünstigen bzw. die Symptomatik von Asthma verschlechtern. Hinsichtlich Corona wird nach aktuellem Wissensstand davon ausgegangen, dass Asthmapatienten kein erhöhtes Risiko haben, sich mit dem Virus zu infizieren. Darüber hinaus weisen erste Studienergebnisse darauf hin, dass bei einem gut kontrollierten Asthma nicht von einem erhöhten Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf ausgegangen werden kann.

Gesundheitliche Faktoren

Des Weiteren zeigt die Untersuchung den Zusammenhang zwischen sozialer und materieller Benachteiligung (Deprivation) und dem Auftreten von Asthma bronchiale auf. Grundsätzlich sei zu erkennen, dass sozial benachteiligte Schichten eine höhere Asthmaprävalenz haben. Allerdings waren Allergien – ebenso ein wichtiger Risikofaktor für Asthma – bei Personen mit höherem sozioökonomischem Status häufiger. „Leider lässt sich das vergleichsweise schlechte Abschneiden des Kreises Reutlingen nur bedingt durch diese Einflussfaktoren erklären“, so die Pressesprecherin der AOK-Neckar-Alb Eveline Blank. Reutlingen weise beim Thema soziale Benachteiligung mit der Kennzahl 1 von 5 die niedrigste Deprivation aus, was demnach ein Hinweis auf viele Allergiker und damit auch auf mehr Asthmapatienten sein könnte. „Gleichzeitig hat der Kreis mit 1 von 5 den besten Wert bei der Adipositashäufigkeit.“, erklärt Blank weiter. Auch Tübingen habe sowohl den niedrigsten Deprivationswert als auch die geringste Adipositashäufigkeit. Dem Zollernalbkreis wurde mit der Kennzahl 2 eine leicht höhere Adipositashäufigkeit attestiert. Bezüglich der sozialen und materiellen Benachteiligung wird dem Kreis ebenso wie seinen Nachbarkreisen die Kennzahl 1 zugeordnet.

Es liegt auch an der Luftqualität

Asthma führt zu einer anfallartig auftretenden Verengung der Atemwege. Betroffene empfinden bei einem Asthmaanfall akute Atemnot und Brustenge, begleitet von Husten und einem charakteristischen, pfeifenden Atemgeräusch, das auf die Verengung der Bronchien hinweist. In jungen Jahren bis 14 sind zunächst Jungen deutlich häufiger betroffen als Mädchen. Im jungen Erwachsenenalter sind beide Geschlechter gleich häufig an Asthma erkrankt. Mit zunehmendem Alter dreht sich das Geschlechterverhältnis zu Ungunsten des weiblichen Geschlechts um. Gründe für die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind vermutlich anatomischer Natur. Bei Jungen sind die Bronchien häufig enger als bei Mädchen. Im Erwachsenenalter sind die Bronchiendurchmesser dann bei Männern größer als bei Frauen. Weitere Gründe für die Alters- und Geschlechtsunterschiede könnten aber auch hormonelle Einflüsse sein. Tendenziell sind Großstädter häufiger betroffen als die Menschen im ländlichen Raum. Möglicherweise lässt sich das durch die Luftqualität erklären.