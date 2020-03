Steigende Besucherzahlen bei Führungen und Vorträgen vermeldete der Geschichtsverein Pfullingen bei seiner Jahreshauptversammlung. Sie fand am Freitagabend unter reger Beteiligung in der Mühlenstube statt. 132 Mitglieder hat der Verein zurzeit, durch Tod oder altersbedingten Austritt zehn weniger als 2018. Neueintritte gab es keine. „Die Mitgliedszahl nimmt immer dann zu, wenn wir etwas veröffentlichen“, sagte die erste Vorsitzende des Vereins, Professor Waltraud Pustal.

Publikation geplant

In ihrem Jahresrückblick nannte sie die Vorstandsneuwahlen mit der Verabschiedung langjähriger Vorstandsmitglieder am 22. Februar 2019, die Ausstellung „Vergessene Berufe“, die auch außerhalb von Pfullingen sehr gut angekommen sei, den Besuch des Partnergeschichtsvereins aus Lichtenstein in Sachsen im September sowie diverse Vorträge und Führungen. Besonders hob Pustal den Vortrag von Dr. Dietrich Heißenbüttel über den Architekten Theodor Fischer hervor. Das Referat sei nicht nur historisch wertvoll gewesen, sondern auch ein Zeugnis für das fruchtbare Zusammenwirken unterschiedlichster Pfullinger Einrichtungen. Für 2020 sei die Publikation des Vortrags geplant. Weitere Highlights waren der Nachbau eines Stellfalls der Pfullinger Wasserwiesen in Originalgröße, der „Pfullinger Adventskalender“ mit Episoden und Zeitzeugnissen zur Pfullinger Geschichte und die Unterstützung der Gedenkstätte Grafeneck.

Auch für 2020 gibt es attraktive Planungen. „Berufe 1920 und 2020 – Zwischen Tradition und Moderne“ lautet der Titel einer Sonderausstellung, deren Eröffnung am 8. Mai in der Mühlenstube stattfinden soll. Am 27. März gibt es einen Vortrag über den „Versailler Vertrag“, im September referiert Pustal über Pfullingen in den 1920er Jahren. Am 24. April findet eine Führung zum Thema „Kriegsende in Pfullingen“ statt. Im Juni wird der Geschichtsverein an der Messe „Pfullingen zeigt sich“ teilnehmen. Aktuell in Arbeit und mit Spannung erwartet sei die Veröffentlichung „Die historische Land- und Ressourcennutzung in Pfullingen“ des Geographischen Instituts der Universität Tübingen. Darüber hinaus plane der Geschichtsverein, eine Doktorarbeit über die Herren von Greifenstein im Echaztal zu unterstützen.

Nach wie vor gut frequentiert seien die Pfullinger Sonntagstouren, sagte Martin Fink, stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Sehr erfolgreich verliefen auch die Teilnahme am Deutschen Mühlentag und am Tag des Offenen Denkmals mit Besuchern aus ganz Baden-Württemberg.

Viele Besucher in der Villa Laiblin

Der Geschichtsverein habe sich auch bei der Betreuung der Pfullinger Museen engagiert. „Allein die Villa Laiblin zählte 300 Besucher“, so Fink bei der Versammlung. Gut angekommen sei auch das Kinderferienprogramm des Geschichtsvereins. Fink dankte allen Helfern und Unterstützern.

Sein persönlicher Glanzpunkt 2019, so Fink, sei die Öffnung der „Zeitkapsel“ auf der Kirchturmspitze anlässlich der Renovierung der Martinskirche gewesen. Im März soll das 70-jährige Bestehen des Kirchengeläuts begangen werden.

„Es gibt noch immer einen Boden satz alter Nazis und Unverbesserlicher“, leitete Dr. Wolfgang Proske dann den Vortrag des Historikers Rudolf Renz zum Thema „Hugo Boss: Metzinger Uniformschneider im `Dritten Reich´“ ein. Proske ist Herausgeber der Buchreihe „Täter Helfer Trittbrettfahrer“, die das Wissen über den Nationalsozialismus auf dem Gebiet des heutigen Baden-Württemberg neu hinterfragen möchte.

Vortrag über Hugo Boss

„In Pfullingen komme ich in meine alte Heimat“, sagte Rudolf Renz zu Beginn seines Vortrags. Von 1946 bis 1965 habe er in Pfullingen gelebt, seit 1979 dann in Metzingen. Von Anfang an sei er Mitglied im Geschichtsverein gewesen. In seinem Referat griff Renz die Rolle des Unternehmers im Nationalsozialismus auf und beleuchtete, wie Hugo Boss seine Bekleidungsfabrik vor dem Konkurs bewahren konnte (wir berichteten).