Klosterareal Gesänge und Gedichte in der Kirche

Pfullingen / swp

Im Rahmen des großen Kulturfests im Pfullinger Kloster-Areal findet am Sonntag, 1. Juli, 11.15 Uhr, in der Klosterkirche Pfullingen ein besonderes Konzert statt, veranstaltet von der VHS Pfullingen und der Neske-Bibliothek in Zusammenarbeit mit der Arbeitsstelle für die literarischen Museen und Gedenkstätten: „Komm mit mir zu Atem und drüber hinaus“. Gesänge aus der Blütezeit des Pfullinger Klarissenklosters, Texte der Klara von Assisi und von Paul Celan sind zu hören.

Mittelalter und Gegenwart

Das Ensemble Cosmedin besteht aus Stephanie Haas (Gesang, Rezitation, Glocken und Chime) und Christoph Haas (Streichpsalter, Langhalslaute Tambura, Tenorfidel Rubeba und Rahmentrommel). Für das Kulturfest Pfullingen konzipierten Stephanie und Christoph Haas eigens ein Programm, das einen großen Bogen schlägt zwischen Mittelalter und Gegenwart.

Gregorianische Gesänge aus der Blütezeit des Pfullinger Klarissenklosters und Rezitationen aus der Regel der Klara von Assisi stehen dabei in spannungsvollem Kontrast zu Gedichten aus Paul Celans Zyklus „Eingedunkelt“ in Vertonungen von Aribert Reimann und Instrumentalkompositionen von Christoph Haas voll rhythmischer Raffinesse und Klangfarbenreichtum.

Die Sängerin Stephanie Haas und der Musiker-Komponist Christoph Haas gründeten 1999 das Ensemble Cosmedin. Seitdem gaben sie Konzerte unter anderen in den Kathedralen von Chartres, Vézelay und Chur, im Kölner Dom, in den Domen zu Mainz, Speyer, Bamberg, Brixen, Frankfurt, Naumburg, Trier, im Aachener Kaiserdom, im Ulmer und Berner Münster, in St. Michael in Hildesheim. Sie gastierten in St. Gallen, Amsterdam, Straßburg, Paris, Wien, München, Berlin, Ascona und auf zahlreichen Festivals.