Eine-Welt-Verein Gerechtigkeit war einst das Fernziel

Reutlingen / Norbert Leister

„Großartig“, betonte Reutlingens Erste Bürgermeisterin Ulrike Hotz am Samstagabend unter dem Dach der Stadtbibliothek. „Großartig – 25 Jahre Eine-Welt-Verein Reutlingen.“ Mit 26 Gründungsmitgliedern hatte der Verein begonnen, entstanden aus dem damaligen Ökumenischen Arbeitskreis heraus. Und der erste Standort war nicht etwa im alten Dekanat in der Aulberstraße 1 – „der erste Standort war mit einem Leiterwagen vor dem Spitalhof“, erinnerte der erste Vorsitzende des EWV, Gerhard Vöhringer. Er war damals Pfarrer in Betzingen – und damit war auch sogleich klar, dass die Initiative „schnell ins Bewusstsein der Evangelischen Kirche in Reutlingen gerückt ist“, wie Dr. Martin Willmann als heutiger Vorsitzender des Reutlinger Gesamtkirchengemeinderats während der Feierstunde betonte.

Die Idee des EWV laute damals wie heute „teilnehmen und teilhaben“, wie Vöhringer ausführte, „mit dem hohen Fernziel der Gerechtigkeit“. Den Welthandel habe man damals vor fast 50 Jahren beim Entstehen der ersten Weltläden verändern wollen, gelungen sei das laut Eberhard Boley vom Weltladen-Dachverband nicht. Aber immerhin hätten sich die Lebensverhältnisse von vielen Menschen auf der ganzen Welt verbessert durch den Fairen Handel. Und jetzt „boomt Fairtrade, aber braucht man die Weltläden überhaupt noch, wenn fair gehandelte Produkte sogar beim Aldi zu kriegen sind?“, fragte Peter Elwert, der zusammen mit seiner Frau Elke als Gründungsmitglieder einen Dialogvortrag gestaltete.

Elke Elwert hob ihrerseits die Bedeutung der Bildungsarbeit des Vereins ebenso deutlich hervor wie Boley das zuvor schon getan hatte. Die Eine-Welt-Bewegung sei „eine nicht zu unterschätzende Instanz“, so Elke Elwert. Und: Heute zählt der Verein nach den Worten von Vorstandsmitglied Bärbel Haug 100 Mitglieder und rund 70 ehrenamtliche Helfer im Laden.

„Zwischentöne“

Bei der Jubiläumsfeier gab es auch „Zwischentöne“ – der gleichnamige Chor sang drei Lieder. Das Thema der Flüchtlinge sei schon 1993 ein brennendes gewesen, hatte Peter Elwert betont. Schon damals habe Europa sich abschotten wollen. Die Eine-Welt-Bewegung wollte dem entgegentreten. Der Faire Handel zwischen allen Ländern wäre nach Auffassung des EWV ein Schritt in die richtige Richtung.

Eberhard Frasch sagte dazu: „Ist der Horizont schwarz, dann sehen wir schwarz. Zeigen sich Silberstreifen am Horizont, dann sehen wir Silberstreifen und erklären uns zuständig, diese Silberstreifen zu erhalten und zu vergrößern – um weniger schwarzsehen zu müssen.“ Dazu lade der Verein auch in Zukunft ein. Am Samstag erinnerte Dr. Jürgen Quack als Gründungsmitglied zusammen mit Peter Schaefer und Irmtraut Winterling noch einmal an die Anfänge.

Ehrungen gab es bei der Feierstunde am Samstag auch noch – gewürdigt wurden insgesamt neun Gründungsmitglieder, die zum Teil auch heute noch aktiv im Verein sind. Hervorgehoben hatte Bürgermeisterin Hotz zudem, dass es dem Eine-Welt-Verein „mit dem Motor Jürgen Quack“ gelungen sei, den Gemeinderat zu überzeugen und Reutlingen seit 2012 Fairtrade-Stadt sei.