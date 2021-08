„Schon beim Bau des Gebäudeensembles in der Oberamteistraße war Wärmedämmung ein Thema“, betonte Christian Rilling als Leiter des Reutlinger Heimatmuseums am gestrigen Freitag bei einem Rundgang von Barbara Säbel durch die Achalmstadt. Dabei sah sich die Grünen-Landtagsabgeordnete als Sprecherin für Denkmalschutz und Kulturdenkmale neben Oberamteistraße 28 bis 32 als eine der ältesten Gebäudezeilen in ganz Baden-Württemberg aus dem...