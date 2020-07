Der UNESCO-Geopark Schwäbische Alb mit seinen zehn Landkreisen ist flächenmäßig einer der ganz großen in Europa. Die sechste Infostelle innerhalb des Landkreises wurde jetzt im Umweltbildungszentrum Listhof eingerichtet. „Der Landkreis Reutlingen ist einer der engagiertesten innerhalb des Geoparks“, lobte Markus Möller, Vorsitzender des Geoparks Schwäbische Alb und Erster Landesbeamter des Alb-Donau-Kreises am Mittwochabend bei der Eröffnung der Infostelle.

Seit 23 Jahren versteht sich das Umweltbildungszentrum Listhof als Ort, an dem Natur erlebt und erforscht werden kann. Ein Erlebniszentrum mitten im Biosphärengebiet. „Der Listhof will begeistern und Ehrfurcht vermitteln vor den Kostbarkeiten in unserer Region“, betonte Helmut Treutlein, Vorsitzender des Trägervereins Umweltbildungszentrum Listhof. „Wir wollen begeistern für das, was unter unseren Füßen ist.“

Schönste Landschaften

Der Vorsitzende des Geoparks Schwäbische Alb, Markus Möller, sagte, die Schwäbische Alb zähle für ihn zu den schönsten Landschaften der ganzen Welt. Aber es sei doch oft so: „Wir stehen drauf, aber wir sind uns oft gar nicht bewusst, wie schön es ist, was wir hier haben.“ Leider sei das geplante Geoparkfest wegen der Pandemie ausgefallen.. Aber Geopark bedeute ja sehr viel mehr, als nur das Fest, so Möller. Bereits jetzt gebe es fünf Infostellen im Kreis, die sechste komme jetzt hinzu beim Listhof. Insgesamt sind im Geopark 26 Infostellen ausgewiesen.

Der Listhof stellt Bildung und nachhaltige Entwicklung in den Mittelpunkt. Seit 2008 ist der Listhof im Geopark-Beirat vertreten, 2018 hat sich das Umweltbildungszentrum als Infostelle beworben. „Wir haben das Juwel, das Sie hier haben, aufgenommen.“ Der Listhof verfüge über ein umfangreiches umweltpädagogisches Angebot und „deswegen passt der Listhof auch so gut zum Geopark“, lobte Möller.

Ein Kompetenzzentrum

Die Nachhaltigkeit ist laut Möller eine Säule des Geoparks. Die Vereinten Nationen fordern zudem eine entsprechende Bildungsarbeit, was hier gegeben sei. Ein wichtiger Aspekt des Geoparks sei zudem, an die Vergangenheit zu erinnern. Möller nannte beispielhaft das alte Ölschieferwerk aus dem 19. Jahrhundert in der Nähe des Listhofs, das eine Verbindung herstelle zwischen Geologie und Industrie. Ein geologischer Lehrpfad im Listhof befasst sich unter anderem mit Erzabbau und Eisenerzschmelze. Die Infostelle sei das Bindeglied zwischen Natur und kulturellem Erbe. „Da geht es nicht um Steine, sondern um das, was unsere Landschaft hier ausmacht und was uns prägt.“

Oberbürgermeister Thomas Keck bezeichnete in seinem Grußwort den Listhof als ein dreifaches Kompetenzzentrum und nannte die Stichworte Bio-Diversität, nachhaltige Entwicklung und erneuerbare Energien. Von der nun eingerichteten Infostelle profitiere sowohl Reutlingen als auch der Geopark. Keck erinnerte an die „gigantische wissenschaftliche Arbeit“ des Geologen Friedrich August Quenstedt im 19. Jahrhundert. Es sei vor allem diese Region, die den geologisch und paläontologisch Eingeweihten auf der ganzen Welt dadurch zumindest dem Namen nach bekannt sei. Diese geologische Geschichte des Albvorlandes besser ins Bewusstsein zu rücken sei das Ziel des Listhofs und auch das Ziel der Stadt.

Der Erste Landesbeamte des Landkreises Hans-Jürgen Stede sagte, der Listhof strahle sehr weit ins Land Baden-Württemberg hinaus und habe jetzt durch die Einrichtung der Geopark-Infostelle noch mehr Leuchtkraft bekommen.

Die gute Zusammenarbeit zwischen Listhof und Landkreis hob Helmut Treutlein in besonderer Weise hervor. So habe man bei der Machbarkeitsstudie für den Listhof II mit der geplanten dringenden Sanierung eines Fachwerkhauses eng kooperiert. Diese Sanierung sei wichtig, um die derzeitige Raumnot zu lindern, so Treutlein.