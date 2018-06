Festivität Genießen zwischen den Gleisen

Von Jürgen Herdin

Marmelade, Flammkuchen, Bahnhofs-Burger, Klamotten, Rauchfleisch, Schmuck, Liköre und gebrannte Mandeln: Über 20 Anbieter aus nah und fern hatten sich am Samstag und Sonntag beim Bahnhof Honau eingefunden. Das Fest samt Bauramarkt, organisiert vom Förderverein, fand großen Zuspruch, besonders am Sonntag.

Vereinsvorsitzender Klaus Beck allerdings haderte am Samstag mit dem Deutschen Wetterdienst: „Am späten Nachmittag haben die eine blöde Wetterwarnung herausgegeben, obwohl das Wetter doch gut war.“ Und so vermissten die Organisatoren Gäste aus der weiteren Umgebung, denn die wollten nicht ins „heftige Gewitter“ hineinfahren, wie es ihnen die Wetterboten via Smartphone weismachen wollten.

An beiden Tagen gab es neben feinen regionalen Produkten wie eingedoste Wurst und Bauernbrot aus dem Holzofen oder Honig samt Gsälz in Dutzenden Varianten. Nützliches und Schönes war natürlich auch zu haben. Vor allem aber freuten sich die Leute vom Verein, dass es nun für Modellbahnfreunde das württembergische Bahnhöfle Honau jetzt als brandneuen Bausatz des Wangener Modellbahn-Zubehörexperten „Noch“. Baujahr 2018, Maßstab H0: Die 110 Euro für die Station sind zwar beileibe kein Schnäppchen – aber es ist eben etwas Exklusives.

Achtung Baustelle: Natürlich wollten die Besucher wissen, weshalb derzeit gut 20 Meter heller, grober Schotter vor dem Gebäude liegt. „Bald wird hier ein passendes Gleis gelegt“, verriet Beck. Und mehr noch: „Wenn wir je einen historischen Speisewagen finden sollten, könnte der für Feste vermietet werden“, so Beck.

Und Musik gab’s natürlich auch. Am Samstagabend waren die „Song Riders“ aus Bad Urach zu Gast – mit Schlagern, Pop und Rockmusik. Russische Salon- und Kaffeehausmusik bot am Sonntag die Gruppe „Papirossa“. Das Café Güterrampe sorgte für das entsprechende Heißgetränk – und natürlich Kuchen. Der Sonntag begann einem ökumenischen Festgottesdienst mit Pastorin Gerda Eschmann von der Evangelisch-Methodistischen Kirche.

Das über bald 20 Jahre liebevoll und denkmalsgerecht restaurierte Bahnhöfle, der bei der Regional-Stadtbahn-Planung wieder ins Gespräch kommen wird, ist in seinem württembergischen Gelb Attraktion an sich. Doch die Besucher des Bauramarkts bekamen als weiteren Hingucker eine Open-Air-Ausstellung mit historischen Traktoren.