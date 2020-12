Eines steht fest: Dieses Weihnachtsfest wird ein anderes. Kleine Feiern im engsten Familienkreis, kein großes Wiedersehen mit Freunden und kein Christbaumloben. Von der Corona-Verordnung des Landes allerdings ausgenommen sind die Gottesdienste an den Feiertagen. Diese dürfen in der Präsenz abgehalten werden, mit einer maximalen Dauer von 60 Minuten und nur mit Anmeldung der Besucher. Manche Kirchengemeinden veranstalten ausschließlich digitale Gottesdienste. Allen gemein ist jedoch das ökumenische Stadtgeläut, das in diesem Jahr zum ersten Mal stattfinden soll. Ab 17 Uhr sollen die Glocken aller Reutlinger Kirchen den Heiligabend gemeinsam einläuten.

Gottesdienste im Reutlinger Stadtgebiet

Darüber hinaus bietet die evangelische Gemeinde der Marienkirche an Heiligabend um 17.30 Uhr, um 19 Uhr und um 21.30 Uhr Gottesdienste an. Allerdings sind diese bereits ausgebucht Allerdings gibt es an den Weihnachtsfeiertag jeweils um 10 Uhr weitere Gottesdienste. Freie Plätze an Heiligabend gibt es zudem noch in den Gottesdiensten in Gönningen um 17 und 22 Uhr und in Bronnweiler um 17.30 Uhr.

Die Katharinenkirche bietet am 24. Dezember um 16 Uhr eine Christvesper an sowie eine eine Christmette um 23.15 Uhr. Am 26. Dezember findet zudem ein Gottesdienst um 11.15 Uhr statt.

Kreuzkirche und das Gemeindezentrum Hohbuch verzichten in diesem Jahr auf Vor-Ort-Gottesdienste. Digital kann man unter Dieund dasverzichten in diesem Jahr auf Vor-Ort-Gottesdienste. Digital kann man unter www.godi-streaming-rt.de allerdings an mehreren Gottesdiensten der Kreuzkirche teilnehmen. Unter anderem bietet die Gemeinde ab 18 Uhr einen Gottesdienst online an. Und um 22 Uhr wird die Christmette mit der Kantorei im Livestream übertragen. Ebenso mitverfolgen lässt sich der Weihnachtsgottesdienst der Kreuzkirche am ersten Weihnachtsfeiertag um 10.15 Uhr.

Die Auferstehungskirche wird an Heiligabend um 15, 16 und 17 Uhr ein Krippenspiel online zeigen, ehe um 18.30 Uhr die Christvesper abgehalten wird. Gefolgt von einem Gottesdienst um 10 Uhr am Folgetag und einem Familiengottesdienst am 26. Dezember um 17 Uhr.

Heilig Geist Kirche veranstaltet an Heiligabend eine Krippenfeier um 15 Uhr sowie zwei Christmetten um 20 und 22 Uhr. Am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es zudem die Eucharistie um 9.30 Uhr. Die katholische Kirchengemeinde St. Wolfgang bietet am 24. Dezember um 14.30 und 16 Uhr eine Krippenfeier sowie um 21.30 Uhr eine Heilignachtfeier an. An den Weihnachtsfeiertagen folgen jeweils um 11 Uhr die Eucharistiefeiern. Dieveranstaltet an Heiligabend eine Krippenfeier um 15 Uhr sowie zwei Christmetten um 20 und 22 Uhr. Am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es zudem die Eucharistie um 9.30 Uhr.

Die Bruder Klaus Kirche in Betzingen lädt am 24. Dezember ebenfalls zu einer Krippenfeier um 15 Uhr und zu einer Heiligabendwortgottesfeier um 18 Uhr ein. Am 25. und 26. Dezember folgen jeweils um 11 Uhr die Eucharistie und um 9.30 Uhr (26.12.) und um 16 Uhr (25.12.) die Italienische Messe. Für alle Veranstaltungen muss sich im Voraus angemeldet werden.

Gottesdienste in Pfullingen

evangelische Kirchengemeinde Pfullingen verzichtet in diesem Jahr auf die Heilig-Abend-Gottesdienste in den Pfullinger Hallen sowie die Christmette in der Martinskirche und die Kantatengottesdienst an den Weihnachtsfeiertagen. Stattdessen können der Familiengottesdienst mit der Kinderkirche in der Martinskirche um 14 Uhr, der Heiligabend-Gottedienst um 17 Uhr und der Kantaten-Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr online verfolgt werden. Auch dieverzichtet in diesem Jahr auf die Heilig-Abend-Gottesdienste in den Pfullinger Hallen sowie die Christmette in der Martinskirche und die Kantatengottesdienst an den Weihnachtsfeiertagen. Stattdessen können der Familiengottesdienst mit der Kinderkirche in der Martinskirche um 14 Uhr, der Heiligabend-Gottedienst um 17 Uhr und der Kantaten-Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr online verfolgt werden. Für die Anmeldung wird ein QR-Code benötigt.

katholische Kirchengemeinde St. Wolfgang in Diein Pfullingen bietet an Heiligabend eine Christmette um 17 Uhr mit Choralschola sowie Eucharistiefeiern am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag jeweils um 10.30 Uhr an.

Gottesdienste in Eningen

Die katholische Seelsorgeeinheit Reutlingen-Mitte/Eningen veranstaltet am 24. Dezember drei Familiengottesdienste mit Krippenspiel-Szenen um 14.30 Uhr, 15.30 Uhr und um 16.30 Uhr in der Zu Unserer Lieben Frau-Kirche. Gefolgt werden die Feiern von einer Heilignachtfeier um 21.30 Uhr und Eucharistiefeiern am 25. um 18 Uhr, und 26. Dezember, um 9.15 Uhr.

Die evangelische Kirche Eningen lädt an Heiligabend um 15.30 zum Familiengottesdienst am Feldkreuz am Mittleren Markweg und zeitgleich zum Familiengottesdienst mit Krippenspiel-Szenen in der Andreaskirche (weiterer Gottesdienst um 17 Uhr). Um 18 Uhr wird die Christvesper beim Türmle und um 22 Uhr die Christmette in der Andreaskirche gefeiert. Am 25. und 26. Dezember wird es zudem jeweils um 10 Uhr Gottesdienste in der Andreaskirche geben.

Gottesdienste in Lichtenstein

Evangelische Kirchengemeinde Lichtenstein gibt es Bei dergibt es nur noch Plätze für die Christvespern um 18 Uhr in der St. Laurentiuskirche sowie um 22 Uhr in der Lutherkirche und am 25. Dezember um 5 Uhr in der St. Laurentiuskirche.

Die katholische Kirche Heiliger Bruder Konrad veranstaltet an Heiligabend ebenfalls eine Christmette um 17 Uhr mit Choralschola sowie eine Eucharistiefeier am ersten Weihnachtsfeiertag um neun Uhr.

Info Für alle Gottesdienste besteht eine Anmeldepflicht, sowie die Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes und die Einhaltung des Sicherheitsabstands.