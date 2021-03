Auch in den Landkreis Reutlingen wurden mit Geflügelpest infizierte Junghennen aus einem Betrieb in Nordrhein-Westfalen verkauft. Dies bestätigten am Mittwoch das Baden-Württembergische Landwirtschaftsministerium und der Landkreis Reutlingen.

In einem Kleinstbetrieb mit 20 Tieren in Münsingen be...